全球金市：金价自一周高点回落，ETF黄金持仓下滑

美国热股：印孚瑟斯采取行动缓和对公司治理不力的批评，盘初跌逾3%

路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。