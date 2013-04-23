全球金市：金价自一周高点回落，ETF黄金持仓下滑

美国热股：印孚瑟斯采取行动缓和对公司治理不力的批评，盘初跌逾3%
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
0021GMT，现货金 下跌4.63美元，报每盎司1,420.51美元。金价今年以来已挫跌逾15%，上周一则创下纪录单日最大跌幅，令使用黄金来对冲通胀和其他市场风险的投资人大感震惊。
美国6月期金 报每盎司1,420.20美元，下跌1.00美元。
全球最大的黄金ETF--SPDR Gold Trust 称，截至周一黄金持仓减少1.63%至1,104.71吨，为2010年初以来最低，上周五为1,123.06吨。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王冠中; 审校 戴素萍)
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。