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亚洲 | 2013年 4月 23日 星期二 09:09 BJT

全球金市：金价自一周高点回落，ETF黄金持仓下滑

0021GMT，现货金 下跌4.63美元，报每盎司1,420.51美元。金价今年以来已挫跌逾15%，上周一则创下纪录单日最大跌幅，令使用黄金来对冲通胀和其他市场风险的投资人大感震惊。

美国6月期金 报每盎司1,420.20美元，下跌1.00美元。

全球最大的黄金ETF--SPDR Gold Trust 称，截至周一黄金持仓减少1.63%至1,104.71吨，为2010年初以来最低，上周五为1,123.06吨。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王冠中; 审校 戴素萍)
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