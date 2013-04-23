更新版-欧洲经济：欧盟官员暗示撙节时代已经结束，要转向经济成长策略

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**撙节政策结束？**

不过，撙节措施的转变受到整体状况改善支撑。欧元区17国整体财政赤字与GDP之比为3.7%，2011年和2010年时分别为4.2%和6.5%。

部分结果就是，西班牙和法国料将得到更多时间来实现欧盟设定的3%目标。

欧盟统计局公布数据之前，巴罗索在布鲁塞尔演讲时表示，“我们需要把对公共财政、巨额赤字、巨大公共债务不可或缺的修正...与适当的经济成长措施结合起来。”

欧盟领导人迫切渴望经济成长，欧盟执委会将在5月29日决定是否建议欧盟各财长让法国和西班牙把财政赤字与GDP之比降至3%的时间延长到2015年，现今的目标时间为2014年。

目前尚不清楚欧盟决策者计划作出多大的政策调整。

欧盟经济暨货币事务执委雷恩周四在华盛顿对路透表示，20国集团财政领袖对于减轻撙节力度的呼吁是“多此一举”。

雷恩愈发关注各国在结构上的财政努力，也就是撇开景气周期和一次性预算措施的影响。

但德国和欧洲央行希望看到欧元区国家在历经10年债务及赤字水平急遽上升之后，财政状况能步上有序正轨。

此外，除英国和捷克之外所有欧盟国家在2012年3月签署的欧盟财政条约，要求政府维持预算处于平衡或盈余，同时结构性赤字与GDP之比不高于0.5%。

“我没有看到政策出现大转变或者撙节议题已经消失，”花旗集团分析师Jurgen Michels称，“多数国家将不得不采取额外的可持续性财政措施，以便实现他们的新目标。”(完) (编译 李爽/王翔琼; 审校 李婷仪)