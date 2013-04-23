更新版-欧洲经济：欧盟官员暗示撙节时代已经结束，要转向经济成长策略

美国热股：摩根大通季度获利增长16.8%，盘初上涨近1%
路透4月13日 - 美国以资产计最大银行--摩根大通周四公布，季度获利增长16.8%，因该行放出更多贷款，而且从交易活动增加中获得更多营收。摩根大通截至3月31日止当季净利增至64.5亿美元，上年同期为55.2亿美元。每股盈余升至1.65美元，高于汤森路透I/B/E/S调查中分析师的平均预估1.52美元。
浏览撙节政策相关报导，请点击：(link.reuters.com/pys56s)
**撙节政策结束？**
不过，撙节措施的转变受到整体状况改善支撑。欧元区17国整体财政赤字与GDP之比为3.7%，2011年和2010年时分别为4.2%和6.5%。
部分结果就是，西班牙和法国料将得到更多时间来实现欧盟设定的3%目标。
欧盟统计局公布数据之前，巴罗索在布鲁塞尔演讲时表示，“我们需要把对公共财政、巨额赤字、巨大公共债务不可或缺的修正...与适当的经济成长措施结合起来。”
欧盟领导人迫切渴望经济成长，欧盟执委会将在5月29日决定是否建议欧盟各财长让法国和西班牙把财政赤字与GDP之比降至3%的时间延长到2015年，现今的目标时间为2014年。
目前尚不清楚欧盟决策者计划作出多大的政策调整。
欧盟经济暨货币事务执委雷恩周四在华盛顿对路透表示，20国集团财政领袖对于减轻撙节力度的呼吁是“多此一举”。
雷恩愈发关注各国在结构上的财政努力，也就是撇开景气周期和一次性预算措施的影响。
但德国和欧洲央行希望看到欧元区国家在历经10年债务及赤字水平急遽上升之后，财政状况能步上有序正轨。
此外，除英国和捷克之外所有欧盟国家在2012年3月签署的欧盟财政条约，要求政府维持预算处于平衡或盈余，同时结构性赤字与GDP之比不高于0.5%。
“我没有看到政策出现大转变或者撙节议题已经消失，”花旗集团分析师Jurgen Michels称，“多数国家将不得不采取额外的可持续性财政措施，以便实现他们的新目标。”(完) (编译 李爽/王翔琼; 审校 李婷仪)
路透4月13日 - 美国以资产计最大银行--摩根大通周四公布，季度获利增长16.8%，因该行放出更多贷款，而且从交易活动增加中获得更多营收。摩根大通截至3月31日止当季净利增至64.5亿美元，上年同期为55.2亿美元。每股盈余升至1.65美元，高于汤森路透I/B/E/S调查中分析师的平均预估1.52美元。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透纽约4月13日 - 债市投资大鳄葛罗斯(Bill Gross)周四提高了警告调门，他告诫投资者不要被诱惑买进股票、高收益垃圾债和其它资产，因为美国总统特朗普有可能无法实施那些旨在刺激经济增长的政策举措。