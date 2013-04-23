香港个股：和记黄埔不反对意大利电信分拆固话网络--消息人士

路透米兰4月22日 - 熟悉情况的消息人士对路透称，和记黄埔 的目标是意大利电信 的移动业务，并不反对将固话网络进行分拆。此番表态消除了达成交易的一个主要政治阻碍。

两家公司目前正就可能的结盟进行初步接触。若达成协议，和黄将把旗下的意大利分支3 Italia移动业务售予意大利电信，同时买断后者部分股东持有的股权，从而对意大利电信持股29.9%。

不过意大利一些政界人士反对让一家外国公司拥有该国的固话网络，认为这是一项战略性国家资源，而意大利财政部在此问题上拥有否决权。

“中国人想达成第三代和第四代移动业务交易。他们对固话业务没兴趣，”该消息人士说。

若意大利电信剥离固话网络，“那么中国人有可能获得(意大利电信)控股权应该就不会遭遇任何政治阻力了，”该消息人士补充道。

意大利电信目前正在评估分拆固话网络的可行性，分析师估计该项业务价值介于120-150亿欧元(160-200亿美元)之间。

同时，双方还需就3 Italia的估值达成一致。目前3 Italia在意大利四家移动运营商中实力最弱，竞争对手有意大利电信移动(TIM)、沃达丰和Vimpelcom 旗下的Wind。分析师认为，该业务的价值介于15-20亿欧元。

消息人士指出，3 Italia估值15亿欧元是“合理的”。

对意大利电信而言，买下3 Italia具有战略意义，因该交易将产生明显的节本综合效益，并在整个行业面临利润率下滑和意大利经济衰退加深困境之际去除一个竞争对手。

新的移动集团可能拥有约45%的市场份额，将不可避免地面对反垄断顾虑。但消息人士称，意大利电信可能面临的竞争补救方案并不足以扼杀整个交易。