澳洲经济指标总览--4月23日

美国热股：印孚瑟斯采取行动缓和对公司治理不力的批评，盘初跌逾3%
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月7日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 逆差1.78 逆差12.15 出口(较前月) +3% -1% 进口(较前月) -1% +1% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 5月6日 (较前月) 2月 +1.3% +1.2% 就业市场(经季节调整) 5月9日 就业人口(较前月变动,千人) 3月 -36.1 +71.5 全职就业人口(较前月变动,千人) -7.4 +17.8 失业率 5.6% 5.4% 就业参与率 65.1% 65.3% 消费者物价指数(CPI) 4月24日 总体CPI(较前季) 第四季 +0.2% +1.4% (较上年同期) +2.2% +2.0% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.6% +0.7% (较上年同期) +2.3% +2.3% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.5% +0.8% (较上年同期) +2.3% +2.4% 国际贸易价格指数 5月2日 进口物价(较前季) 第四季 +0.3% -2.4% 出口物价(较前季) -2.4% -6.4% 国际收支(经季节调整,单位为10亿澳元) 6月4日 经常帐收支 第四季 赤字14.7 赤字15.0 商品与服务贸易收支 赤字5.553 逆差5.389 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 6月5日 (较前季) 第四季 +0.6% +0.7% (较上年同期) +3.1% +3.1% (完)
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。