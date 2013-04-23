《中国公司债发行日程表》--4月23日

美国热股：印孚瑟斯采取行动缓和对公司治理不力的批评，盘初跌逾3%
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 中国证监会自2007年8月14日颁布实施《公司债券发行试点办法》，标志着中国公司债发行正式启动。试 点公司范围仅限于沪深证交所上市公司及发行境外上市外资股的境内股份有限公司。 按办法，公司债募集资金用途将不再限于固定资产投资项目，还可用于收购兼并、偿还银行贷款等股东大 会核准的用途。 以下为部分申请发行公司债的上市公司: 发债主体 总额度 拟发规模 期限(年) 年利率 主承销商 主体评级 发行时间 (亿元) (亿元) (网下) =========================================================================================== *广田股份 至多11.9 6 5 询价区间5.40%-6.00% 国金证券 AA 4/25-4/26 (附第3年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权)平安证券 =========================================================================================== 赣粤高速 至多33 18 10 5.15% 平安证券 AAA 4/19-4/23 =========================================================================================== 和邦股份 至多8 4 7 5.80% 华西证券 AA 4/22-4/24 (附第5年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权) =========================================================================================== 中国南车 至多50 15 5 4.70% 中金公司 AAA 4/22-4/24 15 10 5.00% 瑞银证券 (南车集团公司提供担保/两个品种间可回拨) =========================================================================================== 久联发展 至多6 6 7 询价区间5.70%-6.00% 民生证券 AA 4/24-4/26 (附第5年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权) =========================================================================================== 注:*代表新增.(完) (整理 吴芳; 审校 边竞)
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。