港报社评：实质收入不前，通胀遗害更大--信报4月23日

本港三月整体消费物价按年上升3.6%，较一月与二月合计的平均升幅轻微回落0.1%。但随着二季度起的一波加价潮，家庭收入扣除通胀因素的实质收入升幅却相当有限，令市民感受到的生活担子比表面数字沉重。 据统计处昨天发布的《消费物价月报》，剔除所有政府一次性纾困措施的影响，综合消费物价指数三月按年升幅为3.7%，亦较一月及二月合计的平均升幅3.8%稍低，主因是新鲜蔬菜价格下跌所致。 政府预期，监于进口价格升幅缓和，通胀压力短期内大致受控。不过，情况变化显然不宜过于乐观。由于全球流动性泛滥之势在今年下半年也难以改善，从国际资本流动情况看，外资今年起已持续三个月大举流入内地，加剧人民币升值预期。因此，本港从内地进口的货物与食品价格，升幅有扩大之虞。 细看各类消费分项，三月份录得按年升幅的项目主要为住屋、电力和燃气等，与民生息息相关，其中私人房屋租金带动消费物价上升的压力不能轻视。目前，不少公共事业在二季度起陆续加价。从电力到交通运输的公共事业，都以通胀上升为由提出加价，而升幅亦按通胀作为调整基础，讨价还价，但过去两三年，香港整体的家庭收入无疑转入低速增长阶段。 政府实有需要考虑通过非经常性的转移支付项目，对低收入家庭提供纾困援手。按照住户收入分布调查，十等分组别中，最低一组的主要职业收入中位数2011年为3,580元，较2001年的3,500元仅增加了2.3%，十年时光，依旧一贫如故。