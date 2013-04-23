港报社评：羡慕星洲南韩，港人勿故步自封--经济日报4月23日

有调查显示，港人认为新加坡与南韩十年后的社会与经济状况都优于香港，两地诚足香港学习。但若问市民是否接受两地的家长制度或财阀模式，答案显然是不。个中矛盾，是港人陷于既忧香港遭边缘化，又未见出路的困境。要突破困境，港人就须有奋力打拼心态，至少要在开拓土地与招徕人才上开放进取。 一项调查指出，近三分之二受访者认为香港再不力追，将可能被亚洲其他城市边缘化；十年后新加坡与南韩在社会与经济上都将抛离香港，认为香港应向两地学习。 但港人愿仿效新加坡与南韩的发展模式吗？两地政府无疑都远较港府进取，大规模介入经济发展，惟个中新加坡是家长式由政府挑选行业以至企业，在税务、土地、人才培训以至资金上资助企业；南韩则是由财阀统领，如今年第一季南韩四大企业的销售额占全国达53%。 新加坡如此力拓土地和人才，无非了解两者都是经济与社会发展的关键。回看香港，可供发展土地严重不足，令楼价、屋租、商舖写字楼租金都高企，严重窒碍民生、经济多元化与发展，但政府不论要填海抑或发展新界土地，都遭强烈反对。 社会上有些声音认为，经济成果分配不公，既然无益于中下层，那就不拓土地、不吸外来人才，缓慢发展算了。惟此是削足就履，政府固有责任改善经济成果分配，但经济社会不发展，中下层又从何得益？何况若香港遭边缘化，社会各界包括中下层亦将受害。停滞不是选项，港人应思如何进取突破困境，可先从拓地与人才着手。