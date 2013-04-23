俄罗斯经济：经济部和财政部认为利率过高需要调降

路透俄罗斯索契4月22日 - 俄罗斯高层官员表示，在总统普京周一主持的经济政策会议上，经济部和财政部认同高利率正阻碍经济成长，“有需要调降”，但会议中并未做出明确决定。

普京要求其政府拟定“一系列刺激经济成长的措施，”并称“不是只有预算措施是必要的。”

经济部长Andrei Belousov在会后向记者表示，经济部和财政部认同利率需要调降。

但财政部长西卢安诺夫(Anton Siluanov)称，尚未做出明确决定。(完) (编译 王冠中; 审校 张荻)