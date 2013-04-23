俄罗斯经济：经济部和财政部认为利率过高需要调降

美国热股：印孚瑟斯采取行动缓和对公司治理不力的批评，盘初跌逾3%
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透俄罗斯索契4月22日 - 俄罗斯高层官员表示，在总统普京周一主持的经济政策会议上，经济部和财政部认同高利率正阻碍经济成长，“有需要调降”，但会议中并未做出明确决定。
普京要求其政府拟定“一系列刺激经济成长的措施，”并称“不是只有预算措施是必要的。”
经济部长Andrei Belousov在会后向记者表示，经济部和财政部认同利率需要调降。
但财政部长西卢安诺夫(Anton Siluanov)称，尚未做出明确决定。(完) (编译 王冠中; 审校 张荻)
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。