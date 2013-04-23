港报社评：贪污腐败确可恶，勿因此惩罚灾民--明报4月23日

四川雅安市7级地震导致重大伤亡，相信大多数国人都想尽一己之力，协助受灾同胞渡过难关。但是，中国红十字会等内地慈善组织过去一些不当作为，使人对捐助赈灾变得犹豫起来，因为过去发生过不少事情，显示捐款成为贪官污吏敛财的温床。 不过，各方涌向灾区的民和物资络绎于途，说明一方有难、八方支援的心仍然热炽。国人对济助体制失去信心，完全可以理解，但是现在绕过体制去救济灾民，成本高、效率低，最终受苦的是灾民；现在只有期望民政部发挥领导和监督职能，让民众放心捐助，灾民切实得益，赈灾之后则应彻底检讨并改革现行制度。 对内地监管捐款运用无信心，这种心情可以理解，不过，若因此不捐款赈灾，实际上在惩罚灾民，对灾民来说绝不公平。过去青海发生地震，政府亦曾拨款1亿元捐给青海省政府赈灾，并无大问题，而且政府对赈灾基金拨出的款项有严格规管和要求，所以，在同胞遇难，力所能及下，这1亿元应该要捐出，以体现血浓于水的同胞之情。 今次香港红十字会等本港非政府组织，据知所收到市民捐款也不如以往，情况固然与整体氛围较冷有关，不过，个别非政府组织被指行政费用过高，蚕食了相当数量的捐款，相信也是市民不再热中捐款赈灾的原因之一。今次事件之后，本港非政府组织也面临内部优化管理的问题；另外，近年市面团体筹款，可以用泛滥来形容，大大挫损了市民的善心，业界应该厉行整顿，重燃市民的行善热情。