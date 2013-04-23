台湾股市：开低，宏达电下跌因诺基亚赢得禁令

美国热股：印孚瑟斯采取行动缓和对公司治理不力的批评，盘初跌逾3%
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透台北4月23日 - 台湾股市周二开盘跌0.2%，宏达电 跌0.9%，此前有消息称，诺基亚 表示已赢得一项法院禁令，阻止竞争对手宏达电在其HTC One手机中使用由意法半导体 制造的麦克风组件。
加权股价指数 开盘跌至7,955.52点，上日收高0.5%。
电子类指数 和金融保险类指数 均跌逾0.2%。(完)
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。