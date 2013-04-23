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亚洲 | 2013年 4月 23日 星期二 09:22 BJT

台湾股市：开低，宏达电下跌因诺基亚赢得禁令

路透台北4月23日 - 台湾股市周二开盘跌0.2%，宏达电 跌0.9%，此前有消息称，诺基亚 表示已赢得一项法院禁令，阻止竞争对手宏达电在其HTC One手机中使用由意法半导体 制造的麦克风组件。

加权股价指数 开盘跌至7,955.52点，上日收高0.5%。

电子类指数 和金融保险类指数 均跌逾0.2%。(完)
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