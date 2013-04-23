港报社评：禽流感恐惧降，警惕病毒偷袭--星岛日报4月23日

今年五一黄金周的两大特点，其一是内地客来港蜂拥买金，其二是新型禽流感可能随人潮涌来香港，港人迎客时要为防疫做好把关。 金价早前急挫，至今反弹不到原本高位，散户抱着捡便宜的心理纷纷入市。另外，内地证实的新型流感宗数已经突破一百，绝大部分出现在浙江、上海和江苏，死亡率至今约20%。由于病毒人传人机会低，而且有药可治，大家心情不再如初时面对众多未知元素般忐忑。 香港大学医学院比较今次H7N9病毒与1997年在港肆虐的H5N1病毒，发现当年的禽流感病毒主要杀害对象是青壮年人，今次致命的则主要是中老年人，与一般流感的杀害对象相若。 专家估计，新病毒有约90至120个「隐形病人」，换句话说发现一个明显病人就有一个「隐形病人」。「隐形病人」染有病毒却无病征，并且自然痊瘉，专家形容这是其他流感同样会出现的正常现象，如果人传人的机会低，「隐形病人」构成的疫症扩散风险就不强。 港大专家释出了比前令人「放心」的讯息，同时指出病毒杀人的高危对象，有助市民和政府做好针对性的防疫措施。调查显示有10%港人觉得自己未来一个月有感染H7N9的风险，比当年沙士和猪流感少一半。部分原因，相信是本港至今未发现有此新症，大家对防疫措施有信心。 这种心态，导致港人可以平常心对待黄金周涌来的内地客，不过，边境检测体温等措施不可能做到百分百防漏，市民仍需在个人生上提高警惕，避免松懈让病毒入侵。