港报社评：同胞骨肉情深，港人踊跃赈灾--文汇报4月23日

四川雅安发生7级地震，香港各界再次本着血浓于水的同胞之情，即时踊跃捐输，积极赈灾，各社团、商会、企业以及个人昨日纷纷透过中联办将善款送往灾区，一天之内为灾区募捐累计逾6,000万港元。张晓明主任代表中联办仝人及灾民向香港各界表示谢意，也保证收到的善款会全部送到灾民手上。 地震灾难震撼香港社会，港人与内地同胞血脉相连，再次发挥「八方支援」的精神，及时出钱出力施以援手。香港为雅安掀起的赈灾热潮，反应快、参与广、规模大，和港人历次内地赈灾行动，一脉相承，显示港人与内地同胞风雨同舟，骨肉深情。香港与内地唇齿相依，两地人民骨肉情深，港人再次目睹内地出现特大灾害，本着爱国爱港的优良传统，必会率先施以援手，既向广大灾民雪中送炭，解救燃眉之急，也表达同胞的关心和慰问之情。 地震赈灾有迫切需要，捐款是协助雅安重建的有力途径。特首梁振英已宣布向立法会申请注资1亿元到赈灾基金，捐助四川省政府赈灾。近日网上出现以捐款制度欠完善为由呼吁市民不要捐款的宣传。这虽然并非主流意见，但值得警惕。应该看到，港人一向热心内地赈灾活动，加上拨款有严格规管和要求，不存在捐款被挪用的问题。目前灾区资源严重匮乏，尤其需要大量资金进行灾后重建工作，各界更须排除干扰，避免政治凌驾赈灾，务求众志成城，同舟共济，齐心支援四川地震灾民，协助他们战胜这次浩劫。