更新版 1-中国公开市场：资金紧但正回购操作方向不改，外汇占款增势令政策审慎

* 公开市场正回购100亿元人民币

* 资金紧张加剧，但央行公开市场操作方向不改

* 外汇占款增速不减，央行政策基调仍审慎 (新增评论及央行公告)

路透上海4月23日 - 尽管市场资金紧张局面有所加剧，但中国央行公开市场周二不为所动，仍坚持进行正回购操作，显示在外汇占款增速未明显放缓情况下，央行对流动性的调控依旧维持较为审慎的基调。

业内人士并认为，本次资金紧张主因是财政存款上缴。尽管短期冲击较大，但央行可能认为本次资金波动时点性的特征更明显，加之公开市场央票和正回购到期量较大，对流动性有一定补充，亦是正回购操作延续的原因之一。

“还做正回购，央行(回收资金)够坚决的，”上海一银行交易员称。

央行公告显示，今日公开市场进行了100亿元人民币28天期正回购操作，中标利率继续持稳在2.75%。扣除今日900亿元央票及320亿元正回购到期，单日净投放1,120亿元；上周二正回购操作量为580亿元。

北京一银行交易员指出，3月外汇占款增速仍不低，显示海外资金流入中国的速度未见放缓。在这一趋势没有明显逆转前，央行的公开市场操作方向或会维持稳定，除非资金面陷入较长时间的持续紧张局面。

中国央行公布3月新增外汇占款高达2,363亿元人民币，一季度月均增量超4,000亿元，凸显资本流入压力沉重。不过随着中国经济增长弱于预期、监管层加大资本管制力度等因素，后期资本流入规模料自高位下降。

央行公开市场此前已连续九周实现净回笼，但力度呈递减趋势。在中国经济弱复苏及人民币屡创新高恐推升热钱流入的两难局面下，央行短线倾向以适度宽松的流动性来支撑实体经济的恢复。

2012年以来央行公开市场一直未发行央票，仅使用正/逆回购来调节市场流动性。去年二季度末至春节前一周，则只滚动进行了逆回购操作，期限主要有七天、14天和28天，中标利率数月持稳，正回购多数时间询而未发。而春节后至今则仅进行了正回购操作，期限包括28天和91天。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) 100

(周四) 待定

逆回购 (周二) --

(周四) 待定

央票到期 900

正回购到期 620

逆回购到期 --

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