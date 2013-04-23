港报财经评论：财爷警告，买股讯号--信报4月23日

财爷警告，买股讯号 /习广思

全球股票市场呈现四个局面，美股续寻顶，但高处不胜寒；美元兑日圆贬值，在100日圆关口前争持，日股续炒作量宽放水；新兴市场二线发展，主要金砖国股市调整未完，但东亚股市则受惠热钱，股市续创新高。资金不断流窜，中港股市调整3个月后，5月会否扭转劣势？美股新高后，上升动力减弱，下月会否Sell in May？港股成交乾乾地，但个别板块却见资金配合而有炒作。股市无情，四川地震变成发财机会，尽管股市反应未见剧烈，但水泥、钢铁及机械设备股均见炒作，对水泥股中长线受惠较大，特别是地区性受惠的西部水泥 及亚洲水泥 。家电股绩优显强势。然而，所谓灾后重建概念股纯属概念，股市反应短暂，近期港股更大焦点来自一批季度业绩出色的公司，家电股成为资金炒作对象。众多家电股当中，电视机产销商如创维 、TCL新媒体 两间打算分拆业务的公司，股价早现强势。上周五，海尔 公布首季业绩，毛利率改善。昨日敏华 公布全年盈喜，带动志高 及皇朝家私 股价急涨。

另外，昨日长城汽车 、吉利 股价上升，是市场看好SUV汽车销售增长。金融市场必然有风险，目前有哪些因素困扰股市？那市场又充斥着哪些风险？有七大因素，包括(1)评级机构先后调低中国长期本币评级；(2)塞浦路斯银行危机；(3)意大利政局；(4)南北韩冲突局势；(5)IMF 把全球经济预测由3.5%调低至3.3%；(6)央行进行量宽，但金油商品价格急跌，反映经济衰退忧虑；(7)内地H7N9 禽流感疫情，一旦扩散，市场气氛会受到牵连。去年6月，四叔第二度叫人买股好过买楼，而财爷说股市续波动，投资者须做好风险管理，恒指刚好在6月见底回升。七大风险的确存在，既在经济之上，也在股市之内，但是，这些风险是股市上人人皆知的事情。正如过去一样，当股市波动到一个地步，连官员也要开口稳住民心时，就是市场恐惧之时，即大有可能市场见底。中港股市近期调整至此，连财爷也有那么多担忧，是否反映群众存有很多忧虑？投资者应否逆向思考，视此为一个买股讯号？无论如何，港股调整至此，下跌风险收窄，打算分注吸纳的投资者，可以开始增持中港股票。

欧罗拒受好消息刺激 /苏子

刚结束的G20会议对日圆弱势虽然大开绿灯，但昨天亚洲入市后，美元兑日圆却意外地未能顺利突破100这个关键阻力，昨晚美国入市前夕，汇价仅高见99.88。昨天亚洲市及欧洲市早段，美元兑日圆主要在99.55至99.88间窄幅上落，暂时方向不明。其实，昨天亚洲市美元兑日圆应不难一举突破100阻力关口，可惜汇价却出现应升不升的古怪现象，因此，若昨晚仍未能顺利向上突破100阻力关口，并且更明显回落至昨天欧洲市早段所造的99.55低位以下收市的话，那便要提防美元兑日圆或于近期所造的高位呈现双顶的不利形态。

昨天德国央行发表的月度报告表示，今年首季德国经济有望摆脱衰退，回复正增长；到第二季的增长势头更有望增强。不过，市场却未见把欧罗兑美元趁机炒高，汇价仅高见1.3084便乏力再升，始终未能重返1.31阻力关口以上波动，表现令不少看好者大感失望！欧罗兑美元对好消息反应冷淡，反映短期内向下作出重大突破的机会正大幅提高。短线而言，欧罗兑美元若成功跌破20天SMA支持，预料整体走势将有甚高机会以小涨大回的形式往下寻底，而本月4日所造的1.2744低位，相信在汇价全面转弱下，顺利跌破的可能性甚高。昨天澳元兑美元曾跌破日线一目均衡图云雾区的1.028底部支持。由于澳元兑美元自上周初开始一直沿着正在显着下跌的20天保历加通道底部支持线往下寻底，反映走势极为疲弱，相信汇价稍后应可顺利跌破云雾区底部支持。