中国金融：一季度上海银行业不良贷款率继续小幅反弹

美国热股：印孚瑟斯采取行动缓和对公司治理不力的批评，盘初跌逾3%
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透上海4月23日 - 中国上海银监局数据显示，截至3月末，上海银行业不良贷款率0.8%，比年初增加0.14个百分点，这是继去年四季度来不良贷款率第二个季度出现反弹态势。
银监局新闻稿指出，上海银行业机构在积极支持实体经济发展的同时，更加注重风险防范，坚守不发生系统性、区域性风险底线。截至3月末，辖内法人金融机构贷款损失准备充足率、拨备覆盖率分别为320.27%和272.07%，继续保持较好的风险抵御能力。
周二首家公布一季报的上市银行--兴业银行 亦出现不良贷款上升的迹象。一季末该行不良贷款率由去年末的0.43%增至0.49%。
新闻稿还表示，截至3月末房地产贷款余额10,980亿元，同比增长8.5%，低于全部贷款平均增幅约1个百分点；房地产贷款比年初增加254亿元，占各项贷款增量的22%；其中个人住房贷款余额5,353亿元，比年初增加140亿元。
第一财经日报此前报导称，截至一季度末，中国商业银行不良贷款连续六个季度反弹，不良贷款率较年初升0.02个百分点至0.99%；并援引银监会主席尚福林称，未来一段时期不良贷款规模可能还会继续攀升。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。