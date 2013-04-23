中国金融：一季度上海银行业不良贷款率继续小幅反弹

路透上海4月23日 - 中国上海银监局数据显示，截至3月末，上海银行业不良贷款率0.8%，比年初增加0.14个百分点，这是继去年四季度来不良贷款率第二个季度出现反弹态势。

银监局新闻稿指出，上海银行业机构在积极支持实体经济发展的同时，更加注重风险防范，坚守不发生系统性、区域性风险底线。截至3月末，辖内法人金融机构贷款损失准备充足率、拨备覆盖率分别为320.27%和272.07%，继续保持较好的风险抵御能力。

周二首家公布一季报的上市银行--兴业银行 亦出现不良贷款上升的迹象。一季末该行不良贷款率由去年末的0.43%增至0.49%。

新闻稿还表示，截至3月末房地产贷款余额10,980亿元，同比增长8.5%，低于全部贷款平均增幅约1个百分点；房地产贷款比年初增加254亿元，占各项贷款增量的22%；其中个人住房贷款余额5,353亿元，比年初增加140亿元。