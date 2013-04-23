路透基点：巨腾国际控股8,000万美元贷款案有八家银行参贷--RLPC

路透香港4月22日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，巨腾国际控股有限公司8,000万美元三年期境内定期贷款案中，包括牵头行兼簿记行兆丰国际商业银行在内的八家银行参贷。

另外七家银行分别是：台湾银行、中国信托商业银行、彰化银行、玉山银行、第一银行、台湾土地银行和台湾合作金库银行。

参贷额度分配即将完成。一名消息人士称，根据借款方最初同意的条款，最终的协议规模可能最高达到1亿美元。

一如此前报导，是次贷款是由巨腾的子公司--巨宝精密加工(江苏)与巨腾(内江)资讯配件有限公司出面进行，各自筹措4,000万美元。

贷款利率为较伦敦同业拆借利率加码250个基点。承贷1,500万美元或以上者，可获先付费用27个基点，综合收益266个基点。承贷低于1,500万美元者，可获先付费用17个基点，综合收益260个基点。贷款的平均期限是1.6年。

相关银行在3月6日进行了实地考察。

筹资款项将用于再融资与营运资本。