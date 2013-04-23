路透基点：巨腾国际控股8,000万美元贷款案有八家银行参贷--RLPC

美国热股：印孚瑟斯采取行动缓和对公司治理不力的批评，盘初跌逾3%
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透香港4月22日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，巨腾国际控股有限公司8,000万美元三年期境内定期贷款案中，包括牵头行兼簿记行兆丰国际商业银行在内的八家银行参贷。
另外七家银行分别是：台湾银行、中国信托商业银行、彰化银行、玉山银行、第一银行、台湾土地银行和台湾合作金库银行。
参贷额度分配即将完成。一名消息人士称，根据借款方最初同意的条款，最终的协议规模可能最高达到1亿美元。
一如此前报导，是次贷款是由巨腾的子公司--巨宝精密加工(江苏)与巨腾(内江)资讯配件有限公司出面进行，各自筹措4,000万美元。
贷款利率为较伦敦同业拆借利率加码250个基点。承贷1,500万美元或以上者，可获先付费用27个基点，综合收益266个基点。承贷低于1,500万美元者，可获先付费用17个基点，综合收益260个基点。贷款的平均期限是1.6年。
相关银行在3月6日进行了实地考察。
筹资款项将用于再融资与营运资本。
在香港上市的巨腾国际控股将为贷款提供担保。根据公司网站，巨腾国际生产电脑相关的产品，生产基地遍布中国东南部与台湾。(完)
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。