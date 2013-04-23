路透基点：龙湖地产自行安排30亿港元四年期贷款

美国热股：印孚瑟斯采取行动缓和对公司治理不力的批评，盘初跌逾3%
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透香港4月22日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，中国龙湖地产正自行安排30亿港元(3.86亿美元)四年期贷款。
消息人士称，这是新的融资交易，龙湖地产已邀请十多家银行。
贷款平均年限约3.4年，综合收益为380个基点，利率为较香港银行同业拆息(Hibor)/伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码310个基点。银行可以承贷港元或美元。
龙湖地产一年前获得24.3亿港元等值三年期贷款，高于原订融资规模20亿港元。有九家银行参贷，包括牵头行兼簿记行东亚银行、中国建设银行香港分行、恒生银行、汇丰银行和渣打银行。
巴克莱、中信银行国际、德意志银行和大丰银行以较低层级加入。最高层级综合收益为500个基点，利率为较Hibor/Libor加码400个基点。
穆迪上月将龙湖地产评等上调至Ba1。龙湖地产业务主要集中在成都、重庆、和北京，该公司近日公布年度核心获利跳增20%至54亿元人民币(8.74亿美元)。(完) (编译 王冠中; 审校 戴素萍)
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。