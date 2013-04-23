路透基点：龙湖地产自行安排30亿港元四年期贷款

路透香港4月22日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，中国龙湖地产正自行安排30亿港元(3.86亿美元)四年期贷款。

消息人士称，这是新的融资交易，龙湖地产已邀请十多家银行。

贷款平均年限约3.4年，综合收益为380个基点，利率为较香港银行同业拆息(Hibor)/伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码310个基点。银行可以承贷港元或美元。

龙湖地产一年前获得24.3亿港元等值三年期贷款，高于原订融资规模20亿港元。有九家银行参贷，包括牵头行兼簿记行东亚银行、中国建设银行香港分行、恒生银行、汇丰银行和渣打银行。

巴克莱、中信银行国际、德意志银行和大丰银行以较低层级加入。最高层级综合收益为500个基点，利率为较Hibor/Libor加码400个基点。

穆迪上月将龙湖地产评等上调至Ba1。龙湖地产业务主要集中在成都、重庆、和北京，该公司近日公布年度核心获利跳增20%至54亿元人民币(8.74亿美元)。(完) (编译 王冠中; 审校 戴素萍)