英国经济：经济能否持续复苏是英国评级面临的最大问题--惠誉

美国热股：摩根大通季度获利增长16.8%，盘初上涨近1%
路透4月13日 - 美国以资产计最大银行--摩根大通周四公布，季度获利增长16.8%，因该行放出更多贷款，而且从交易活动增加中获得更多营收。摩根大通截至3月31日止当季净利增至64.5亿美元，上年同期为55.2亿美元。每股盈余升至1.65美元，高于汤森路透I/B/E/S调查中分析师的平均预估1.52美元。
路透伦敦4月22日 - 评级机构惠誉周一对路透表示，英国主权评级面临的最大威胁是该国经济能否在未来几年恢复持续增长的不确定性。
惠誉上周五调降了英国的AAA级评级，评级展望为稳定。
“英国持续面临的最大问题是经济能否复苏，”惠誉分析师David Riley接受Reuters Insider电视采访时称。
他称，惠誉预计英国增长将在2014和2015年恢复至长期均值附近，故有望避免日本逾10年经济停滞的命运。
“如果更接近日本的情形，那么英国评级将再度承压。但在我们看来，这么说还为时过早，”他补充称。
英国减赤的步伐受到IMF等批评者的密切关注，IMF认为减赤或对经济成长造成不必要的伤害。
但在周五路透进行的另外一次采访中，Riley表示，相较于欧洲其他国家，英国的撙节措施并不过度。
而在周一Riley曾表示，财政政策宽松一些会让欧元区受益。(完)
路透4月13日 - 美国以资产计最大银行--摩根大通周四公布，季度获利增长16.8%，因该行放出更多贷款，而且从交易活动增加中获得更多营收。摩根大通截至3月31日止当季净利增至64.5亿美元，上年同期为55.2亿美元。每股盈余升至1.65美元，高于汤森路透I/B/E/S调查中分析师的平均预估1.52美元。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透纽约4月13日 - 债市投资大鳄葛罗斯(Bill Gross)周四提高了警告调门，他告诫投资者不要被诱惑买进股票、高收益垃圾债和其它资产，因为美国总统特朗普有可能无法实施那些旨在刺激经济增长的政策举措。