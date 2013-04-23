港报财经评论：大市反弹弱，濠赌股看好--经济日报4月23日

大市反弹弱，濠赌股看好 /林瑞芬

5月为指数调整结果公布关键月份，不单有恒指，国指的检讨结果，更为关注有摩根士丹利公布各类指数的成分股检讨结果。已有大行率先发表预测，就恒指于5月10日公布的可能变动，野村认为联想 有可能获提升权重比率，银河娱乐 有机会获加入成分股，思捷 则有机会被剔除。花旗认为银河娱乐、领汇 及永利澳门 有机会获加入成分股，思捷 则有机会被剔除。就国指的可能变动，野村认为太保 、国药 、龙源电力 及中信证券 有可能获提升权重比率，人保 有机会获加入成分股，而中铝 有机会被剔除。综合以上推测，野村及花旗均认为银河娱乐最有机会获加入恒指成分股，思捷最有机会被剔除。

金沙走势逞强原因。随着澳门的度假设施配套完善，近月大众市场博彩收入增长确高于贵宾厅博彩收入，就占比大众市场的濠赌股看高一线。当中，论走势金沙中国 算强，3月还创新高，4月至今在37.5港元至40港元窄幅上落为主，昨收39.75港元。点解咁强，或可从美银美林刚发表报告得知一二，报告指金沙中国管理层曾于去年第四季的电话会议中提到相关计划的可能性。即使没有具体时间表，但该行相信值得花时间看看潜在的零售组合，其中包括由威尼斯人、四季酒店、金沙城中心提供约126万平方尺的可出租面积。其面积会是巴黎和热带花园完成时期的一倍之多，将会是香港及澳门内最大的零售业主。假设金沙决定在2014年分拆业务，每股估值或带来至少3港元的上调空间。

银娱调整足待回升。很有可能入选恒指成分股的银娱，一来有大众化的市场；二来，位处享地利，路?项目博彩收入表现胜于半岛地段那边。濠赌股中，也是较有前景的一只。据摩根士丹利近月发表报告指出，银娱「澳门银河」第二期将于2015年中开业，投资总额为200亿元，预期回报率20%，每股价值将可额外提升5元。总计集团于未来4年兴建面积达1,600万平方尺之赌场度假村，规模是现有的3倍，将可支持盈利以每年20%的速度持续增长，为长期投资者带来可观回报。总括银娱与金沙中国比较，两股的分别大致在于银娱仍在拓展轨道中，派息空间有限，但新项目的资本投资回报率料带来可观升幅。保守靠收息填不足，可审选金沙中国。技术分析而言，银娱1月已开始进行调整浪，短期于30港元起支持，待破32.5港元阻力轨以重拾升势，先看35港元，30元止蚀，昨收报31.85元。金沙短期阻力暂在40元，待破以突破三角形，量度升幅推算约至42.5元，止蚀位37.5元，昨收报39.75元。

不良贷款续升，内银暂宜观望 /余少文

重庆农村银行 公布今年首季多赚15%，为内银股首季业绩披露揭开序幕。但有报道指内地商业银行不良贷款率持续回升，亦担心隐蔽不良贷款会否浮现，一旦浮现会对内银股带来冲击。重农行季绩略逊预期。上周五表现强势的内银股，昨日只是个别发展，市场观望内银股首季业绩，打头阵的重农行第一季不良贷款率和不良贷款余额双降，降至0.78%和14.3亿元人民币，期内盈利升15%至16.2亿元，略低过预期的16%。不良贷款连续六季回升。内地第一财经日报引述消息，指商业银行截至3月底止不良贷款余额达5,243亿元人民币，不良贷款率0.99%。翻查银监会资料，若然报道准确，则不良贷款余额可连续六个季度回升，不良贷款率去年跌穿1%后，今年第一季不良贷款率会是过去五个季度最高的一季。不良贷款率回升，就算光伏企业尚德破产事件，工商银行 、农业银行 、中国银行 等9家债权银行对尚德的本外币授信余额折合人民币71亿元，不少银行已为相关贷款作出拨备，只要不良贷款率是轻微上升，对内银股盈利的影响应该不会太大。

相关报道亦指出，商业银行自2012年第二季以来，逾期贷款规模持续大于不良贷款，逾期90天以上贷款与不良贷款之比较历史平均水平亦明显上升。翻查内银股去年不良贷款和逾期90天或以上贷款后，发现除了重农行去年逾期贷款下跌外，其他八行新增逾期贷款都高于新增不良贷款，当中建设银行 相差幅度最大约135亿元，其次是农行的110亿元。虽然逾期贷款不一定会成为不良贷款，但不良贷款问题已为内银股响起警号，若然出现恶化，即使热钱又源源不绝流入内地，对内银股都未必会带来支持，再加上业绩放缓因素，对内银股短期仍有戒心，候低吸纳始终较佳。外汇占款增，热钱续流入。至于热钱流入内地，人民银行刚公布的数字显示，3月金融机构外占款增加2,363亿元，连续四个月回升，今年首季新增外占款达12,154亿元，是九个季度以来最高的一季，反映热钱今年初沿沿不绝流入内地。由于中央打压楼市，相信热钱不会流入房地产市场，故希望热钱是流入股市，乐观是外资在A股目前回落期间持续吸纳，只要A股好，H股衰极有限。