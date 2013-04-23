《中国2013年经济指标各方预测值一览》--4月23日

美国热股：印孚瑟斯采取行动缓和对公司治理不力的批评，盘初跌逾3%
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透上海4月23日 - 以下为中国官方及部分权威机构对中国2013年重要经济指标同比增幅的预测值: 政府目标 预测值/预测者/预测时间 实际值 2013年 2013年 2013年3月/2012年全年 国内生产 7.5%左右 *8%/IMF/4月 7.7%/7.8% 总值(GDP) 8.3%/世界银行/13年4月 (7.7%为2013年一季度数据) 7.8%/澳新银行/4月 7.8%/摩根大通/4月 8.2%/亚洲开发银行/4月 8.5%/OECD/3月 9%/星展银行/3月 8.2%/申银万国证券研究所/1月 8.3%/渣打银行/1月 8.4%左右/中科院预测科学研究中心/1月 8%左右/瑞银集团首席中国经济学家汪涛/1月 略超8%/中国国际经济交流中心/1月 8%左右/国务院发展研究中心/1月 7.5%左右/发改委副主任张晓强/12年12月 8-8.5%/交行金融研究中心/12月 7.5%/美银美林/12月 7.5%/巴克莱资本/12月 8%/民生证券首席经济学家邱晓华/12月 8.2%/中国社科院/12月 7.7%/野村首席中国经济学家张智威/12月 8%/苏格兰皇家银行/11月 8.2%/摩根士丹利大中华区首席经济学家乔虹/11月 9.3%/人民大学/11月 8.5%/经合组织(OECD)/11月 居民消费 3.5%左右 3.5%左右/澳新银行/13年4月 2.1%/2.6% 价格指数(CPI) 3.5%/星展银行/3月 3%左右/发改委价格监测中心/3月 3.5%左右/中科院预测科学研究中心/1月 4%/渣打银行/1月 3.5%左右/瑞银集团首席中国经济学家汪涛/1月 3%-4%/中国国际经济交流中心/1月 3.5%左右/发改委副主任张晓强/12年12月 3.5%左右/交行金融研究中心/12月 3%左右/国家信息中心/12月 4%/巴克莱资本/12月 3%左右/民生证券首席经济学家邱晓华/12月 3%/中国社科院/12月 4.1%/人民大学/11月 2.7%/中金/11月 工业生产者出厂 -- -0.1%/中金公司/13年4月 -1.9%/-1.7% 价格指数(PPI) 广义货币 13% 16.5%/人民大学/12年11月 15.7%/13.8% 供应量(M2) 新增人民币贷款 -- 8.5万亿左右/中国银行/13年3月 10,600亿元/8.2万亿元 9万亿左右/交行金融研究中心/12年12月 9万亿左右/中金公司/12月 贸易顺差/逆差 -- 2,400亿美元左右/国家信息中心/12年12月 -8.8亿美元/2,311亿美元 社会消费品 14.5% 14.6%/国家信息中心/12年12月 12.6%/14.3% 零售总额 固定资产投资 18% 22%/国家信息中心/12年12月 20.9%/20.6% (不含农户) 21.5%/摩根大通/11月 （20.9%为2013年1-3月数据） 注:1、*表示新增 2、以上数据均来自媒体的公开报导 3、机构全称: 央行--中国人民银行 国研中心--国务院发展研究中心 发改委研究院--发改委宏观经济研究院 中金公司--中国国际金融有限公司 经合组织--经济合作暨发展组织(OECD) IMF--国际货币基金组织(完) (整理 吴芳；审校 边竞)
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。