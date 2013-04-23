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亚洲 | 2013年 4月 23日 星期二 09:52 BJT

印尼经济：总统苏希洛称，下月可望削减过高的燃料补贴

路透新加坡4月23日 - 印尼总统苏希洛(Susilo Bambang Yudhoyono)表示，该国政府意识到燃料补贴过高，希望下个月能调降。

印尼新的代理财长罗加萨(Hatta Rajasa)周一表示，他希望大幅削减政府燃料补贴，并且避免印尼财政赤字扩大。

“下个月...我们会采取必要的举措(削减补贴)，”苏希洛周二在新加坡汤森路透举行的新闻人物活动中称，但他并未给出细节。

燃料补贴占掉去年整体预算约15%，除非政府处理这件事，否则该比率还会再扩大。(完) (编译 王冠中; 审校 于春红)
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