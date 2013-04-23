印尼经济：总统苏希洛称，下月可望削减过高的燃料补贴

美国热股：印孚瑟斯采取行动缓和对公司治理不力的批评，盘初跌逾3%
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透新加坡4月23日 - 印尼总统苏希洛(Susilo Bambang Yudhoyono)表示，该国政府意识到燃料补贴过高，希望下个月能调降。
印尼新的代理财长罗加萨(Hatta Rajasa)周一表示，他希望大幅削减政府燃料补贴，并且避免印尼财政赤字扩大。
“下个月...我们会采取必要的举措(削减补贴)，”苏希洛周二在新加坡汤森路透举行的新闻人物活动中称，但他并未给出细节。
燃料补贴占掉去年整体预算约15%，除非政府处理这件事，否则该比率还会再扩大。(完) (编译 王冠中; 审校 于春红)
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。