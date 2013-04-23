美军高官访华，称美国重返亚太有利地区稳定

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京4月22日 - 美军参谋长联席会议主席邓普西（Martin Dempsey）周一访华期间为美国重返亚太政策进行辩护。

美国在阿富汗的战事进入尾声，战略重点东移，这种在亚太地区的“再平衡”战略令中国感到不安。

中国认为，美国的这种政策鼓励了日本、菲律宾和越南等与中国长期存在主权争议的国家。

邓普西称，美国过去是、未来仍将是太平洋地区的重要国家。他在与中国人民解放军总参谋长房峰辉的联合记者会上说：“我们寻求推动该地区稳定。事实上，我们认为，我们存在于亚太不会破坏该地区稳定，我们缺席亚太才会破坏地区稳定。”

关于朝鲜半岛问题，房峰辉称朝鲜进行第四次核试验的可能性是存在的。他呼吁各方在朝鲜半岛问题上共同努力，阻止核试验、阻止制造核武器，并称中方坚决反对朝鲜核试验。（完）