美军高官访华，称美国重返亚太有利地区稳定

美国热股：印孚瑟斯采取行动缓和对公司治理不力的批评，盘初跌逾3%
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京4月22日 - 美军参谋长联席会议主席邓普西（Martin Dempsey）周一访华期间为美国重返亚太政策进行辩护。
美国在阿富汗的战事进入尾声，战略重点东移，这种在亚太地区的“再平衡”战略令中国感到不安。
中国认为，美国的这种政策鼓励了日本、菲律宾和越南等与中国长期存在主权争议的国家。
邓普西称，美国过去是、未来仍将是太平洋地区的重要国家。他在与中国人民解放军总参谋长房峰辉的联合记者会上说：“我们寻求推动该地区稳定。事实上，我们认为，我们存在于亚太不会破坏该地区稳定，我们缺席亚太才会破坏地区稳定。”
关于朝鲜半岛问题，房峰辉称朝鲜进行第四次核试验的可能性是存在的。他呼吁各方在朝鲜半岛问题上共同努力，阻止核试验、阻止制造核武器，并称中方坚决反对朝鲜核试验。（完）
编译：朱淑珍 发稿：张家伟
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。