路透基点：瑞安房地产23亿元人民币贷款案获超额认贷，或调降承诺费--RLPC

路透香港4月22日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，瑞安房地产等值23亿元人民币(3.72亿美元)的双档贷款案获得超额认贷，承诺费可能最多调降50%。

一如先前报导，15亿元人民币的境内分期贷款部分的融资利率为中国人行基准利率的113.5%；而其相当于10亿港元的离岸子弹式贷款部分的利率则为Hibor或Libor上浮475个基点，离岸贷款的部分可以选择用美元或港元提领。

在离岸子弹式贷款部份承诺贷款相当于2亿港元或更多者，可获共同主办行头衔以及75个基点的先付费用。

承诺费为75个基点。

贷款所得资金将作为瑞安房地产在上海卢湾商业区的企业天地项目。

本融资案由渣打银行和新加坡大华银行负责安排，贷款有土地及该项目地产、以及应收帐款作为担保。

境内贷款部分将透过上海当地公司Shanghai Le Fu Property为借款方，离岸贷款部分则由英属维京群岛企业Infoshore International Ltd担任借款方。