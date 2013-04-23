路透基点：瑞安房地产23亿元人民币贷款案获超额认贷，或调降承诺费--RLPC

美国热股：摩根大通季度获利增长16.8%，盘初上涨近1%
路透4月13日 - 美国以资产计最大银行--摩根大通周四公布，季度获利增长16.8%，因该行放出更多贷款，而且从交易活动增加中获得更多营收。摩根大通截至3月31日止当季净利增至64.5亿美元，上年同期为55.2亿美元。每股盈余升至1.65美元，高于汤森路透I/B/E/S调查中分析师的平均预估1.52美元。
路透香港4月22日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，瑞安房地产等值23亿元人民币(3.72亿美元)的双档贷款案获得超额认贷，承诺费可能最多调降50%。
一如先前报导，15亿元人民币的境内分期贷款部分的融资利率为中国人行基准利率的113.5%；而其相当于10亿港元的离岸子弹式贷款部分的利率则为Hibor或Libor上浮475个基点，离岸贷款的部分可以选择用美元或港元提领。
在离岸子弹式贷款部份承诺贷款相当于2亿港元或更多者，可获共同主办行头衔以及75个基点的先付费用。
承诺费为75个基点。
贷款所得资金将作为瑞安房地产在上海卢湾商业区的企业天地项目。
本融资案由渣打银行和新加坡大华银行负责安排，贷款有土地及该项目地产、以及应收帐款作为担保。
境内贷款部分将透过上海当地公司Shanghai Le Fu Property为借款方，离岸贷款部分则由英属维京群岛企业Infoshore International Ltd担任借款方。
根据官网，企业天地位于太平桥人工湖北侧的湖滨路，毗邻国际知名的上海新天地时尚中心。(完)
路透4月13日 - 美国以资产计最大银行--摩根大通周四公布，季度获利增长16.8%，因该行放出更多贷款，而且从交易活动增加中获得更多营收。摩根大通截至3月31日止当季净利增至64.5亿美元，上年同期为55.2亿美元。每股盈余升至1.65美元，高于汤森路透I/B/E/S调查中分析师的平均预估1.52美元。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透纽约4月13日 - 债市投资大鳄葛罗斯(Bill Gross)周四提高了警告调门，他告诫投资者不要被诱惑买进股票、高收益垃圾债和其它资产，因为美国总统特朗普有可能无法实施那些旨在刺激经济增长的政策举措。