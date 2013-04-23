版本:
中国
亚洲 | 2013年 4月 23日 星期二 10:11 BJT

科技产业：美国国际贸易委员会裁定苹果并未侵犯谷歌专利

路透华盛顿4月22日 - 美国国际贸易委员会(ITC)周一裁定，苹果 在制造广受欢迎的iPhone上并未侵犯谷歌 的一项专利，让苹果在专利战上又打了一场胜仗。

苹果原本遭指控其iPhone相关技术侵犯了六项专利权，包括降低杂讯技术，以及防止用户通话时意外激活屏幕触控的技术。

若苹果遭判决侵犯专利，则其设备将会被禁止进口至美国。

谷歌可以上诉至美国联邦上诉法院。该公司发表声明指出，“我们对结果感到失望，正在评估我们的选项。”一名苹果的发言人士不愿置评。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐