科技产业：美国国际贸易委员会裁定苹果并未侵犯谷歌专利

路透华盛顿4月22日 - 美国国际贸易委员会(ITC)周一裁定，苹果 在制造广受欢迎的iPhone上并未侵犯谷歌 的一项专利，让苹果在专利战上又打了一场胜仗。

苹果原本遭指控其iPhone相关技术侵犯了六项专利权，包括降低杂讯技术，以及防止用户通话时意外激活屏幕触控的技术。

若苹果遭判决侵犯专利，则其设备将会被禁止进口至美国。