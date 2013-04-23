科技产业：美国国际贸易委员会裁定苹果并未侵犯谷歌专利

美国热股：印孚瑟斯采取行动缓和对公司治理不力的批评，盘初跌逾3%
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透华盛顿4月22日 - 美国国际贸易委员会(ITC)周一裁定，苹果 在制造广受欢迎的iPhone上并未侵犯谷歌 的一项专利，让苹果在专利战上又打了一场胜仗。
苹果原本遭指控其iPhone相关技术侵犯了六项专利权，包括降低杂讯技术，以及防止用户通话时意外激活屏幕触控的技术。
若苹果遭判决侵犯专利，则其设备将会被禁止进口至美国。
谷歌可以上诉至美国联邦上诉法院。该公司发表声明指出，“我们对结果感到失望，正在评估我们的选项。”一名苹果的发言人士不愿置评。(完)
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。