欧洲金融：欧盟敲定抵押贷款共同规定协议，盼避免房市泡沫重现

美国热股：摩根大通季度获利增长16.8%，盘初上涨近1%
路透4月13日 - 美国以资产计最大银行--摩根大通周四公布，季度获利增长16.8%，因该行放出更多贷款，而且从交易活动增加中获得更多营收。摩根大通截至3月31日止当季净利增至64.5亿美元，上年同期为55.2亿美元。每股盈余升至1.65美元，高于汤森路透I/B/E/S调查中分析师的平均预估1.52美元。
路透布鲁塞尔4月22日 - 欧盟国家周一与欧洲议会就欧盟内第一套抵押贷款共同规定达成一致，盼以此避免重蹈房地产泡沫助长欧债危机的覆辙。
一旦正式纳入欧盟法律，这套规定将强迫欧洲6.5兆(万亿)欧元抵押贷款市场的放款业者，核查潜在客户的信用资格和还款能力，实际上切断了自行核证式或所谓“骗子”贷款。
根据新规，将银行和其他抵押贷款机构内信用查核人员的薪酬，和抵押贷款批准数量挂勾的做法，也将视为违法--过去这种做法被认为助长了不负责任的放款行为。
“今天达成协议的新规定，将让消费者更加了解有关抵押贷款申请和提供的资讯，”爱尔兰财长Michael Noonan称。爱尔兰目前担任欧盟轮值主席。
“我们在爱尔兰就曾目睹，和抵押贷款信用相关的做法导致金融体系发生危机，”他在声明稿中称，他所指的是那场房地产泡沫内爆让爱尔兰不得不求取金融纾困。
这套规则草案仍需获得欧洲议会全体和欧盟各国政府批准，然后才能在2015年中正式生效。(完) (编译 张若琪 审校 戴素萍)
路透4月13日 - 美国以资产计最大银行--摩根大通周四公布，季度获利增长16.8%，因该行放出更多贷款，而且从交易活动增加中获得更多营收。摩根大通截至3月31日止当季净利增至64.5亿美元，上年同期为55.2亿美元。每股盈余升至1.65美元，高于汤森路透I/B/E/S调查中分析师的平均预估1.52美元。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透纽约4月13日 - 债市投资大鳄葛罗斯(Bill Gross)周四提高了警告调门，他告诫投资者不要被诱惑买进股票、高收益垃圾债和其它资产，因为美国总统特朗普有可能无法实施那些旨在刺激经济增长的政策举措。