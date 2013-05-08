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亚洲 | 2013年 5月 8日 星期三 11:00 BJT

背景资料：台湾主要人民币债券发行情况一览

路透5月8日 - 台湾自2013年2月开放境内人民币业务，3月中国信托银行发行台湾第一档人民币债券，此后台湾人民币债券市场开展。

根据路透自行计算，至目前为止台湾人民币债券(宝岛债)发行金额为15亿人民币。

各档宝岛债次级交易代码请参阅

以下为路透整理2013年来在台湾发行的主要人民币债券一览表：

(由公司发行) 日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期 *2013.5 远东新世纪 5 2.95 3

(由金融机构发行) 日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期 2013.3 中国信托银行 10 2.90 3

* 表新增 (完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
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