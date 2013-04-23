金属期市：伦铜下滑，聚焦汇丰中国制造业PMI数据

美国热股：印孚瑟斯采取行动缓和对公司治理不力的批评，盘初跌逾3%
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
上海期交所期铜主力合约 下滑0.22%至每吨49,620元人民币，周一曾触及近三年低点48,970元。
汇丰(HSBC)周二公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的4月初值数据降至50.5,但连续第六个月处在荣枯线50上方.3月终值为51.6.
美国3月成屋销售小幅下滑，表明楼市复苏步伐有所放缓，因整体经济活动降温。 (完)
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路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。