版本:
中国
亚洲 | 2013年 4月 23日 星期二 10:14 BJT

金属期市：伦铜下滑，聚焦汇丰中国制造业PMI数据

上海期交所期铜主力合约 下滑0.22%至每吨49,620元人民币，周一曾触及近三年低点48,970元。

汇丰(HSBC)周二公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的4月初值数据降至50.5,但连续第六个月处在荣枯线50上方.3月终值为51.6.

美国3月成屋销售小幅下滑，表明楼市复苏步伐有所放缓，因整体经济活动降温。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪 审校 王丽鑫)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐