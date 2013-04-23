《汇市简讯》澳元/日圆卖盘拖累美元/日圆，因中国PMI数据较为疲弱

美国热股：印孚瑟斯采取行动缓和对公司治理不力的批评，盘初跌逾3%
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
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* 中国公布经济数据后，澳元兑日圆、欧元兑日圆及其他交叉汇率的抛盘拖累了美元兑日圆
* 4月汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)较为疲弱，澳元兑日圆从102.05跌至101.25
* 欧元兑日圆亦走疲，脱离稍早高点129.83至129.20/25
* 美元兑日圆跌至99.05左右，在99.00附近仍有买盘，一路向下均有买盘
* 一些停止单挂在98.90下方，但在98.50及下方挂有买单。(完)
(编译 于春红; 审校 戴素萍)
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。