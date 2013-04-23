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亚洲 | 2013年 4月 23日 星期二 10:21 BJT

《汇市简讯》澳元/日圆卖盘拖累美元/日圆，因中国PMI数据较为疲弱

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* 中国公布经济数据后，澳元兑日圆、欧元兑日圆及其他交叉汇率的抛盘拖累了美元兑日圆

* 4月汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)较为疲弱，澳元兑日圆从102.05跌至101.25

* 欧元兑日圆亦走疲，脱离稍早高点129.83至129.20/25

* 美元兑日圆跌至99.05左右，在99.00附近仍有买盘，一路向下均有买盘

* 一些停止单挂在98.90下方，但在98.50及下方挂有买单。(完)

(编译 于春红; 审校 戴素萍)
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