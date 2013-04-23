台湾债市：五年券殖利率盘初走低，反映经济数据不如预期利多

美国热股：印孚瑟斯采取行动缓和对公司治理不力的批评，盘初跌逾3%
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透台北4月23日 - 台湾五年期公债102/2期殖利率周二盘初走低，因3月外销订单明显低于预期，且台股在8,000点大关前近关情怯令指数拉回，惟中午要标售20年增额券102/3R，在结果公布前，殖利率向下的空间有限。
交易商认为，由于总体经济表现不好，预料央行将持续维持适度的宽松货币政策，近日无论隔夜拆款与公债附买回(RP)成交利率都缓步下跌，此将有利于五年券的表现，倘若今日20年增额券标售结果符合预期，102/2殖利率不排除有挑战0.90%的机会。
以下为交易员观察市场的最新动态：
* 昨日台湾公布3月的外销订单逊于预期，中国刚刚公布的4月PMI初值降至50.5，显示基本面仍处于弱势复苏的格局，此对债市维持多头格局有利。
* 今天102/3R要标售，预料寿险业还是有基本配置需求，且第二季的长券供给量不大。倘若标得不错，与短券利差扩大的长券，可望有机会表现。
以下为最新相关报导链接：
* 中国数据:4月制造业PMI初值降至50.5,3月终值为51.6--汇丰
* 台湾数据：3月外销订单年衰退6.6%逊于预期，连续两个月衰退
*《美国经济焦点》3月成屋销售小幅下滑，表明楼市复苏步伐有所放缓
以下为预测今日殖利率交易区间：
* 102/2 为0.92%-0.94%。
本地时间10:13最新报价： * 102/2殖利率跌0.96基点，报0.9250%。(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。