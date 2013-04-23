台湾债市：五年券殖利率盘初走低，反映经济数据不如预期利多

路透台北4月23日 - 台湾五年期公债102/2期殖利率周二盘初走低，因3月外销订单明显低于预期，且台股在8,000点大关前近关情怯令指数拉回，惟中午要标售20年增额券102/3R，在结果公布前，殖利率向下的空间有限。

交易商认为，由于总体经济表现不好，预料央行将持续维持适度的宽松货币政策，近日无论隔夜拆款与公债附买回(RP)成交利率都缓步下跌，此将有利于五年券的表现，倘若今日20年增额券标售结果符合预期，102/2殖利率不排除有挑战0.90%的机会。

以下为交易员观察市场的最新动态：

* 昨日台湾公布3月的外销订单逊于预期，中国刚刚公布的4月PMI初值降至50.5，显示基本面仍处于弱势复苏的格局，此对债市维持多头格局有利。

* 今天102/3R要标售，预料寿险业还是有基本配置需求，且第二季的长券供给量不大。倘若标得不错，与短券利差扩大的长券，可望有机会表现。

以下为最新相关报导链接：

* 中国数据:4月制造业PMI初值降至50.5,3月终值为51.6--汇丰

* 台湾数据：3月外销订单年衰退6.6%逊于预期，连续两个月衰退

*《美国经济焦点》3月成屋销售小幅下滑，表明楼市复苏步伐有所放缓

以下为预测今日殖利率交易区间：

* 102/2 为0.92%-0.94%。