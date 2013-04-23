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亚洲 | 2013年 4月 23日 星期二 10:30 BJT

台湾汇市：台币早盘微升，关注中国PMI初值回落牵动亚币走势

路透台北4月23日 - 台币兑美元 周二早盘微幅走升。交易员认为，美元兑日圆 盘初稍有拉回，加以月底消化出口商抛汇卖压，令台币盘初持稳趋升，惟中国公布4月PMI初值出现回落，拖累韩元小幅回贬、台股跌幅扩大，将略微压抑台币主交投升幅，料今日主交投暂看29.800-29.850。

汇丰(HSBC)周二稍早公布名为“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”的4月初值数据降至50.5，但连续第六个月处在荣枯线50上方，3月终值为51.6。

汇银人士指出，早盘市场多空消息仍交错，日圆叩关百元的压力稍有舒缓，但中国4月PMI数据表现不如预期，致使韩元平盘开出后趋贬，目前台币方向尚不明确，月底暂且消化出口商抛汇卖压，台币料在既有区间盘整，静待区域货币进一步方向指引。

台币早盘实际成交区间较上日微升，集中交投区间落在29.810-29.824，上日在29.816-29.832间；上日央行作价收于29.870。

交易员观察市场最新动态：

* 早盘美元兑日圆 稍有拉回，韩元 盘初则微贬

* 台股 平盘附近开出，8,000点关卡前略偏震荡

* 早盘外资少量汇入，出口商在29.850上方抛汇、进口商在29.800附近买汇

* 早盘交易较上日增温，开盘50分钟成交约0.90亿美元

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.800-29.850

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环球经济新闻请见 (记者 詹静宜; 审校 林高丽)
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