香港个股：中信泰富西澳铁矿石项目投产时间推迟至5月底

路透悉尼4月22日 - 中信泰富 因工程问题将80亿美元的澳洲铁矿项目Sino Iron完工时间推迟到5月底。此前该项目已多次延期，使这个中国最大的海外矿业投资项目蒙受挫折。

之前Sino Iron项目也未能如期在2月投产。最初计划是2010年向亟欲降低对淡水河谷 、力拓 和必和必拓 等大供应商依赖的亚洲钢厂发出首批矿石。

中信泰富将于周二和周三与澳洲矿业大亨Clive Palmer的Mineralogy Pty Ltd公司就特许使用权费支付问题对簿西澳最高法院。Mineralogy拥有该项目的租赁权。

Mineralogy认为，依据采矿权协议中的一项条款，中信泰富现在就应该支付特许使用权费。该条款规定一旦开始取矿，就必须支付使用权费。

Mineralogy对“取矿”的理解是开采出矿石，中信泰富的解读则是矿石经过粗碎。

Palmer称，包括罚金在内，中信泰富拖欠支付的使用费最高达2亿澳元。中信泰富予以否认。

中信泰富在周五晚间发布的声明中称：“一些缺陷已经在调试过程中被发现并予以解决，因此这条生产线未来的稳定性将得到改善。第一批精矿预计将在2013年5月下半月出货。”