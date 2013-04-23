香港个股：中信泰富西澳铁矿石项目投产时间推迟至5月底

美国热股：印孚瑟斯采取行动缓和对公司治理不力的批评，盘初跌逾3%
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透悉尼4月22日 - 中信泰富 因工程问题将80亿美元的澳洲铁矿项目Sino Iron完工时间推迟到5月底。此前该项目已多次延期，使这个中国最大的海外矿业投资项目蒙受挫折。
之前Sino Iron项目也未能如期在2月投产。最初计划是2010年向亟欲降低对淡水河谷 、力拓 和必和必拓 等大供应商依赖的亚洲钢厂发出首批矿石。
中信泰富将于周二和周三与澳洲矿业大亨Clive Palmer的Mineralogy Pty Ltd公司就特许使用权费支付问题对簿西澳最高法院。Mineralogy拥有该项目的租赁权。
Mineralogy认为，依据采矿权协议中的一项条款，中信泰富现在就应该支付特许使用权费。该条款规定一旦开始取矿，就必须支付使用权费。
Mineralogy对“取矿”的理解是开采出矿石，中信泰富的解读则是矿石经过粗碎。
Palmer称，包括罚金在内，中信泰富拖欠支付的使用费最高达2亿澳元。中信泰富予以否认。
中信泰富在周五晚间发布的声明中称：“一些缺陷已经在调试过程中被发现并予以解决，因此这条生产线未来的稳定性将得到改善。第一批精矿预计将在2013年5月下半月出货。”
承建该项目的中冶集团 坚持称，最终年产规模可达到2,400万吨铁精矿。(完) (编译 程琳; 审校 张涛)
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。