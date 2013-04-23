《Home专栏》铝价触底，但全球第一季铝产出仍缓慢增长

(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home 编译 王冠中/王翔琼/梁睿雪/张若琪

路透伦敦4月22日 - 铝价再次跌落谷底。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 上周触及每吨1,818美元，为2009年危机以来最低。

中国铝价也没好到哪去。

上海期交所主力期铝 今收报每吨14,565元人民币，也呼应了2008年到2009年初全球大萧条时的水准。

这是让生产商相当苦恼的价格。

然而引人注目的是，生产商并没有集体做出回应。

国际铝业协会(IAI)今天公布的数据显示，2013年第一季全球铝产出增加了4.5%。

**统计噪音**

接下来就要涉及到统计学的一个性质了，那就是真相与美貌一样，不过是旁观者的主观看法。

所以对近期全球铝数据，自然会有一些截然不同的解读。

例如单看3月数据，或许会对全球炼铝产业实际情况产生更正面的看法。

上月全球铝产量年率大跌210万吨，反映了中国产量类似规模的下滑。

仅有的问题是，在这一次明显减产之前，中国2月产量刚攀升190万吨。

中国炼铝行业的形势变化很复杂，南部和东部在关闭旧产能，而西北部又在开动新产能。

但据中国有色金属工业协会提供给国际铝业协会(IAI)的数据，即便在这样的情况下，数据逐月波动看上去还是很剧烈。

事实上，经验丰富的中国铝业观察者指出，前几年年初也有过类似的统计噪音。

比如，去年2月中国产出增长160万吨，3月随即减少110万吨。

这是巧合，还是中国铝数据年年都有的古怪转折？

时间将告诉我们答案。

但暂时而言，看重第一季整体趋势而忽略月度数据的大幅波动，似乎是明智的做法。

**地区差异**

在此基础上，中国2013年第一季产量仍较上年同期高出12.8%。

这个增速在IAI数据覆盖到的主要地区中是最快的。

欲浏览各地区第一季产量图表，请点选：(link.reuters.com/nyq57t)

其它部分地区的表现乍眼一看可能也令人意外。

接下来第一季增幅最大的两个地区是非洲和北美，分别增长8.6%和3.4%。

海湾地区产量同期“仅”增长3.1%。外界都知道该地区将有新产能上马。

这是怎么了？

最好回忆一下去年这个时候非洲和北美发生的事情，尤其是这些地区两大冶炼厂的部分停工。力拓 在加拿大Alma的炼厂因劳资谈判失败而受到工会罢工冲击，该炼厂年产能为43.5万吨。必和必拓 年产71万吨的Hillside工厂也因技术问题部分停工。

据两家公司第一季生产报告显示，这两家炼厂现在已经恢复到事故前的产出水平。

2013年第一季地区产出同比大增，其实就反映了生产向常态的恢复。

而另一方面，其它地区产量大幅下降也同样是与过去发生的状况有关，反映了西方世界最近一次大幅减产前的情况。

**生产过剩**

概观来看，第一季的两个主要趋势是中国以外地区产出温和增长，以及中国产出升高，尽管后者的增长规模仍有待解读。

在两状况下，市场价格都在传达铝生产过剩的讯息。

西方的炼厂受到高实货溢价的支撑。

中国炼厂则是受到低区或国内补贴计画的支撑，至少部分炼厂是如此。中国国家物资储备局会“战略性”买铝。

的确，尽管有上述国家干预的支撑，中国有越来越多产能关闭的消息，这显示出部分炼厂面临的财务困境有多严重。

但有高达400万吨新产能预定在今年进入中国市场，如此大量产能让原有炼厂的合理性也荡然无存。

此外，在中国以外的地区，明显并无减产的消息传出，除了俄罗斯铝业之外，而该公司提出的减产30万吨计画显然还有更深沉的意义。

看来，生产商的痛苦情况还会继续下去，因为很难见到价格短时间内会大幅回升。

**仍等待中国**

从申请破产保护的美国铝生产商Ormet ，到财报录得高额亏损的中国铝业，痛苦的迹象几乎随处可见。

随着铝价再次在历史低点附近挣扎，看来更多产能被迫关闭是无可避免的了。

焦点必然将放在北美和西欧等成本较高的生产地区。

美国生产商Century 发出预告称可能关闭肯塔基州的Hawesville炼厂，适时提醒了外界，在页岩气革命的支持下，美国冶炼行业想要复苏，还需通过单个炼厂和大型供电商之间调节解决旧有的、且通常已丧失竞争力的合约，才可能实现。

短期而言，美国等地更可能见到的情况是成本较高的产能逐渐萎缩。

但如果中国业者投入市场的新产能有传说中那么高，上述减产都起不了什么重要作用。

要解决全球产能过剩和生产过多的问题，首要还看中国，这种情况已存在多年。

有初步的不确定迹象显示，北京当局现在也已经警觉到这个事实。

支持“绿色”环保冶炼厂、淘汰“高污”落后产能炼厂的最新计划，会是期待已久的有效方案吗？

有此可能，尽管魔鬼总是藏在细节里，例如究竟什么条件才符合“绿色”炼厂要求。

但根据一名参与工信部和冶炼业者会议的与会者，“绿色”清单的规划也还需要时间，可能是“在今年之内”决定。

以铝价目前的情况来看，许多铝生产商未必撑得了一年。