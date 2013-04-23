东京美债：公债价格走强，疲弱经济数据做支撑

美国热股：印孚瑟斯采取行动缓和对公司治理不力的批评，盘初跌逾3%
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
尽管公债收益率周一短暂上涨，因意大利总统纳波利塔诺(Giorgio Napolitano)连任提升意大利组建新政府的希望，抑制避险公债买盘，但最终有关美国经济趋软的担忧主导市场。
包括本月稍早的非农就业报告等一系列数据疲软，加上最近大宗商品价格下滑，激起对美国通胀进一步趋缓的预期，降低了美联储很快逐步减少购买债券的可能性。
美国政府上周公布，美国3月消费者物价于四个月来首次下跌。截至3月的12个月间，消费者物价仅增长1.5%，引发对美国经济可能面临通缩威胁的说法。
有交易商称，一些原本对美债持谨慎态度的投资者纷纷买进美债，他们之前觉得今年某个时候美联储可能开始减少购债。
“我预计债市涨势将持续到下次非农就业数据公布前。不过之前的就业数据可能受到恶劣天气的影响。所以如果下次数据好转，那么市场可能会认为3月数据疲软只是暂时现象，”SMBC日兴证券资深市场分析师Hiroki Shimazu称。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张明钧/王丽鑫； 审校 蔡美珍/白云)
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。