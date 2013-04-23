东京美债：公债价格走强，疲弱经济数据做支撑

尽管公债收益率周一短暂上涨，因意大利总统纳波利塔诺(Giorgio Napolitano)连任提升意大利组建新政府的希望，抑制避险公债买盘，但最终有关美国经济趋软的担忧主导市场。

包括本月稍早的非农就业报告等一系列数据疲软，加上最近大宗商品价格下滑，激起对美国通胀进一步趋缓的预期，降低了美联储很快逐步减少购买债券的可能性。

美国政府上周公布，美国3月消费者物价于四个月来首次下跌。截至3月的12个月间，消费者物价仅增长1.5%，引发对美国经济可能面临通缩威胁的说法。

有交易商称，一些原本对美债持谨慎态度的投资者纷纷买进美债，他们之前觉得今年某个时候美联储可能开始减少购债。

“我预计债市涨势将持续到下次非农就业数据公布前。不过之前的就业数据可能受到恶劣天气的影响。所以如果下次数据好转，那么市场可能会认为3月数据疲软只是暂时现象，”SMBC日兴证券资深市场分析师Hiroki Shimazu称。(完)

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