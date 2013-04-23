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亚洲 | 2013年 4月 23日 星期二 10:42 BJT

《汇市简讯》欧元/美元遭拉低，中国PMI回落打压风险资产

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* 欧元/美元在1.3040美元附近交投，中国数据公布后，欧元/日圆卖盘涌现

* 汇丰中国制造业PMI初值回落，在亚洲市场打压风险资产

* 欧元/美元在昨日低点1.3015寻获支撑

* 传闻欧元/美元在1.3000之前有亚洲国家央行买盘，协助支撑欧元/美元。(完) (编译 蔡美珍; 审校 于春红)
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