《汇市简讯》欧元/美元遭拉低，中国PMI回落打压风险资产

美国热股：印孚瑟斯采取行动缓和对公司治理不力的批评，盘初跌逾3%
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
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* 欧元/美元在1.3040美元附近交投，中国数据公布后，欧元/日圆卖盘涌现
* 汇丰中国制造业PMI初值回落，在亚洲市场打压风险资产
* 欧元/美元在昨日低点1.3015寻获支撑
* 传闻欧元/美元在1.3000之前有亚洲国家央行买盘，协助支撑欧元/美元。(完) (编译 蔡美珍; 审校 于春红)
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。