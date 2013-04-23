《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--4月23日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= 暂无 ======================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== *东阳光实业 11 5 12 4/26簿记建档 中国银行 AA- 4/27 4/28 农业银行 ======================================================================================== *天津药业集团 9.8 4 12 4/26簿记建档 招商银行 AA- 4/27 4/28 ======================================================================================== *魏桥铝电 20 10 12 4/26簿记建档 招商银行 AA 4/27 4/28 ======================================================================================== *义马煤业 50 20 12 4/26簿记建档 中信银行 AA+ 5/2 5/3 ======================================================================================== *广发证券 135 30 3 4/26招标 工商银行 AAA 4/27 4/28 农业银行等 ======================================================================================== 海宁资产 20 10 12 4/24簿记建档 华夏银行 AA 4/26 4/27 经营公司 ======================================================================================== 中信建投证券 49 16 3 4/24招标 北京银行 AAA 4/25 4/26 建设银行 ======================================================================================== 天津钢管集团 20 5 12 4/24簿记建档 兴业银行 AA 4/25 4/26 ======================================================================================== 同方股份 6 6 12 4/24簿记建档 中信银行 AA+ 4/26 4/27 ======================================================================================== 上海外滩 10 5 12 4/25簿记建档 华夏银行 AA+ 4/26 4/27 投资开发集团 中信证券 ======================================================================================== 江苏悦达集团 30 10 12 4/25簿记建档 光大银行 AA+ 4/26 4/27 ======================================================================================== 中化化肥 10 10 12 4/25簿记建档 中信银行 AAA 4/26 4/27 招商银行 ======================================================================================== 东方证券 49 25 3 4/25招标 工商银行 AA+ 4/26 4/27 建设银行等 ======================================================================================== 新疆天业集团 8 4 12 4/26簿记建档 兴业银行 AA+ 4/27 4/28 ======================================================================================== 农二师绿原 10 5 12 4/26簿记建档 建设银行 AA 4/27 4/28 国有资产 ======================================================================================== 中国牧工商集团 4 4 12 4/26簿记建档 兴业银行 AA+ 4/27 4/28 ======================================================================================== 光大证券 85 20 3 4/26招标 工商银行 AAA 4/26 4/27 农业银行等 ======================================================================================== 大连装备制造 30 6 12 推迟发行 兴业银行 AAA -- -- （大连港集团有限公司提供担保） ======================================================================================== 湖南五强 8 4 12 推迟发行 兴业银行 AA- -- -- 产业集团 ======================================================================================== 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 广东交通集团 20 15 15 4/24簿记建档 国开行 AAA 4/25 4/26 ========================================================================================= 湖北宜化集团 16 10 5 4/25簿记建档 建设银行 AA 4/26 4/27 农业银行 ========================================================================================= 杭州萧山 20 5 5 4/25簿记建档 交通银行 AA+ 4/26 4/27 国际机场 ========================================================================================= 云铝股份 5 3 5 4/25簿记建档 招商银行 AA 4/26 4/27 ========================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注:*代表新增.(完) (整理 吴芳; 审校 边竞)