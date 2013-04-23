中国债市动态：现券收益率续升，汇丰PMI初值回落但资金紧等影响更甚

路透北京4月23日 - 中国银行间债市周二早盘现券未能扭转弱势行情。虽有汇丰中国4月制造业PMI初值回落利好避险资产，但受制于资金面短期紧绷有所升级，且机构减杠杆持续，特别是信用债卖盘不断溢出，推动现券收益率继续上行。

交易员并表示，今日资金紧张压力不减反增，不仅压制二级市场短券走势，还影响稍早进行的国家开发银行一年期固息债增发收益率远高于预期。

“汇丰PMI初值回落应该是(对债市)利好的，但是现在看(违规“代持”等)事件性的冲击大过了今天数据的影响，信用债的抛盘还是比较重，不过市场需求不是特别好。”华中一银行交易员称。

中国经济先行指标--汇丰中国4月制造业采购经理人指数(PMI)初值自上月的51.6降至50.5，新出口订单下滑是主要拖累，这也预示外需面临挑战，中国二季度经济增长可能仍然乏力。

上海一大型银行银行交易员则进一步指出，中短期高收益债抛盘压力更大一些，因此类操作损失更小，也更易成交；而利率债和高等级信用债，则会有些许买盘提供支撑。

“信用债(收益率)上了点，是去杠杆和资金紧综合的影响，...抛短券损失小，先抛再说，能抛哪个抛哪个，”她并认为，表外监管对低等级信用债的冲击或仍将延续。

中国银行间资金市场周二早盘主要回购加权利率 明显上扬，其中七天期品种上行幅度逾45个基点(bp)。 尽管市场资金紧张局面有所加剧，但中国央行公开市场周二不为所动，仍坚持进行正回购操作，显示在外汇占款增速未明显放缓情况下，央行对流动性的调控依旧维持较为审慎的基调。

业内人士稍早透露，中国国家开发银行 上午招标的五期固息债中，除一年期固息增发债中标收益率大幅高于预期外，其他则基本符合预期。

二级市场上，剩余期限为0.68年的短期融资券12国电集CP005券最新加权成交收益率 为3.9551%，上日为3.8133%。