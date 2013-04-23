中国金融：3.5万亿元平台贷三年内到期，占余额近四成--报载

路透北京4月23日 - 中国9.3万亿地方融资平台贷款犹如堰塞湖让各方警惕。第一财经日报周二报导称，融资平台贷中共有3.49万亿元贷款将在未来三年内到期，占全部平台贷款余额的37.5%。

报导援引银监会主席尚福林近日在银监系统内部会议上表示，平台贷款到期时间较为集中，财政代偿压力较大。去年末地方政府融资平台贷款余额9.3万亿元人民币，已超过2012年地方本级财政收入1.5倍，如果加上通过债券、信托等渠道融资的债务规模，这一比率将更高。

“平台贷款风险监管依然面临较为严峻的挑战。”尚福林称，今年地方政府在换届完成后极有可能产生新的投资冲动和较大规模投融资需求，从而使平台贷款总量控制面临较大压力。

为应对全球金融危机，中国政府2008年底推出了“四万亿”经济刺激计划，商业银行曾大规模重仓政府融资平台。此后，规模庞大的平台贷款一直是高悬在银行头顶的“达摩克利斯之剑”：近三年以来，全国地方融资平台贷款余额持续维持在9万亿元以上。