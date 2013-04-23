更新版 1-中国债市：六个月国库现金定存利率维持高位，存款指标因素仍优于成本先行

* 今年首次国库现金定存招标，六个月期利率4.50%

* 利率维持高位,中标机构主要为完成存款指标

* 与去年末相比，同shibor差距有所收窄 (新增市场评论及背景)

路透上海4月23日 - 中国财政部周二进行年内首次国库现金商业银行定期存款招标，利率仍维持在去年末以来高位，不过与同期限shibor点差有所收窄。交易员表示，中小银行争取中标达到完成存款指标目的，仍是踊跃投标的主要动力。

财政部与央行今日进行的六个月期中国国库现金管理商业银行定期存款招标，中标利率为4.50%。去年11月进行的最近两次同期限定存招标，利率分别为4.70%和4.80%。

华南一中标银行交易员称，与最近两次现金定存招标相比，今日利率“不算高，主要是(为存款)指标。”

与同期限shibor利差方面考虑，去年最后两期差距分别在60-70个基点(bp)附近，而本次差距则缩窄至40个bp。

北京一银行交易员指出，单从资金成本考虑，即使近日资金吃紧，也不足以支撑银行以如此高的利率，寻求长达六个月的资金。

“资金还是紧张啊，但我们不投了。(仅从解决资金考虑)这个期限太长了。”该交易员称。

据路透统计，包括本周将要到期的一笔国库现金定存，今年以来已有三期，总额达1,400亿元的国库现金定存到期；今日进行的国库现金定存为今年第一期，计划存款量为400亿元人民币，起息日4月23日，到期日为10月22日。