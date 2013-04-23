《路透峰会》日圆跌势转缓，金价下挫透露危机结束--Oppenheimer

美国热股：印孚瑟斯采取行动缓和对公司治理不力的批评，盘初跌逾3%
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透纽约4月22日 - Oppenheimer基金副总裁兼投资组合经理Alessio De Longis周一指出，日本央行大手笔的货币刺激计划可能已经使日圆兑美元短期超贬，但中长期的下跌趋势不变。
“我们认为从现在开始的日圆偏弱走势，在速度及规模方面都将较为缓和，”De Longis在路透外汇峰会上表示。
“比较令人难以坚决相信的是，日本央行是否真的能够在这么短的时间内达成通胀率2%，”他称。
De Longis预期约18个月后，美元/日圆将在105-115日圆区间。
日本央行宽松措施开始产生影响的一个信号，是金价大跌。
“在股市上涨的同时，金价下跌。这是非常有力的讯号。这也告诉我们有多少尾部风险正在移除。之前有多少投资资本布局于尾部避险及恐惧，”他称。(完)
(编译 蔡美珍; 审校 于春红)
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。