台湾债市：RP利率持稳，料月底前维持在既有区间

路透台北4月23日 - 台湾公债与公司债附买回(RP)成交利率周二持稳低位。交易人士表示，本周交割紧缩因子偏多，将消化部分过剩资金，且市场预料月底资金紧缩效应将自周四起陆续显现，估月底前RP利率将暂处既有区间不变。

他们认为，目前市场资金明显宽裕，银行、投信端皆积极承作公司债RP，原本预期RP利率或有进一步走低，但时序进入月底，资金紧缩效应将自周四起逐渐发酵，料月底前RP利率将先维持在既有区间，待月底因素解除后再随资金情势调整。

“资金仍偏多，客户每天都打来要券。”一证券商调度人士说。

另有票券商指出，由于市场资金仍偏滥，已将短天期公债RP利率调降至0.61%，公司债RP利率则暂不调降。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间持稳在0.67-0.68%，同于上日；一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.77-0.78%，少数成交在0.75-0.76%。

大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.60-0.61%，区间高位略低于上日；一个月公司债RP利率交投区间则在0.68-0.7%，与上日同。