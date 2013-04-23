台湾债市：RP利率持稳，料月底前维持在既有区间

美国热股：印孚瑟斯采取行动缓和对公司治理不力的批评，盘初跌逾3%
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透台北4月23日 - 台湾公债与公司债附买回(RP)成交利率周二持稳低位。交易人士表示，本周交割紧缩因子偏多，将消化部分过剩资金，且市场预料月底资金紧缩效应将自周四起陆续显现，估月底前RP利率将暂处既有区间不变。
他们认为，目前市场资金明显宽裕，银行、投信端皆积极承作公司债RP，原本预期RP利率或有进一步走低，但时序进入月底，资金紧缩效应将自周四起逐渐发酵，料月底前RP利率将先维持在既有区间，待月底因素解除后再随资金情势调整。
“资金仍偏多，客户每天都打来要券。”一证券商调度人士说。
另有票券商指出，由于市场资金仍偏滥，已将短天期公债RP利率调降至0.61%，公司债RP利率则暂不调降。
证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间持稳在0.67-0.68%，同于上日；一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.77-0.78%，少数成交在0.75-0.76%。
大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.60-0.61%，区间高位略低于上日；一个月公司债RP利率交投区间则在0.68-0.7%，与上日同。
本周交割紧缩因子包括周三(24日)交割91天期国库券300亿台币及交割国泰金 旗下国泰世华银行金融债100亿台币、周四(25日)交割台湾大 公司债58亿台币、周五(26日)交割20年期公债102/3R金额达300亿台币。(完) (记者 詹静宜; 审校 张喜良)
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。