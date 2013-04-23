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亚洲 | 2013年 4月 23日 星期二 11:25 BJT

《汇市简讯》英镑/澳元正在向上突破下降通道

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*多日收于从1月1日高点开始的下降通道上方，是看多信号

*在通道/50日均线上方横盘整理之后，料开始新的上涨行情

*周线图表显示可能出现大规模轧空，涨向1.56

*3月“假突破”至多年支撑位下方 - 买进

*图表： (Chart: link.reuters.com/bet57t)(完)

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