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亚洲 | 2013年 4月 23日 星期二 11:37 BJT

企业并购：日本丸红旗下电信部门计划收购NEC Mobiling--消息

路透东京4月23日 - 熟悉情况的消息人士周二对路透表示，日本丸红 的电信部门准备收购日本电气(NEC)移动服务子公司NEC Mobiling 。

在经历连续两年亏损后，NEC正在出售非核心资产以提振获利能力。

NEC持有NEC Mobiling51%的股权，后者为NTT Docomo 经营多家移动电话零售店。(完) (编译 洪曦; 审校 李春喜)
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