企业并购：日本丸红旗下电信部门计划收购NEC Mobiling--消息

美国热股：印孚瑟斯采取行动缓和对公司治理不力的批评，盘初跌逾3%
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透东京4月23日 - 熟悉情况的消息人士周二对路透表示，日本丸红 的电信部门准备收购日本电气(NEC)移动服务子公司NEC Mobiling 。
在经历连续两年亏损后，NEC正在出售非核心资产以提振获利能力。
NEC持有NEC Mobiling51%的股权，后者为NTT Docomo 经营多家移动电话零售店。(完) (编译 洪曦; 审校 李春喜)
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。