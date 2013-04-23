航空产业：波音787客机电池改装完成后可望在约1周内复航试飞

路透东京/伦敦4月22日 - 波音 周一已将强化后的锂电池系统安装在日本的五架787客机，这一程序启动后，预料这些第一批商用化的Dreamliner客机将在约一周内准备好复航。

这五架安装新强化电池系统的飞机全部隶属于全日本空输 ，而该公司是在2011年首家推出Dreamliner客机商业服务的业者。

波音在全球派出了10组人马、每组约30名的工程师来安装这个强化外壳后的电池及其他组件，这些组件的设计是为了阻止电池熔毁事故重演，该事故导致美国34年来首度祭出停飞令。

美国联邦航空管理局(FAA)批准的计画中要求波音将锂电池加装钢制外壳，安装新的充电器，并加装在过热时能够将气体直接引导至飞机外部的管道。

一名欧洲飞航安全主管机关发言人士表示，欧洲当局料将跟进批准新的电池设计。

熟知全日空内部运作的消息人士表示，全日空计画在5月针对修复后的飞机进行100-200次的往返飞航测试，在6月恢复载客。

联合航空目前预定将自5月31日起使用787客机飞行国内航线。一名熟知此事的人士表示，联合航空最快将在本周开始修理旗下787客机。联合航空是美国航空业者中唯一采用787客机者。

虽然这款机型被认为是飞航安全无虞，但美国和日本方面的调查还没有厘清造成一架全日空客机在飞行途中过热、以及日本航空停放在波士顿Logan机场时过热的成因。