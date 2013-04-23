中国经济：外商投资呈企稳回升态势，全年料平稳发展--商务部

美国热股：印孚瑟斯采取行动缓和对公司治理不力的批评，盘初跌逾3%
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透香港4月23日 - 中国商务部副部长王超周二表示，目前外商直接投资中国呈企稳回升态势，虽然当前外部不确定因素仍较多，但全年吸引外资料会平稳发展。
他在香港出席中国投资研讨会时称，周边经济调整及债务危机，令全球经济低增长态势持续，保护主义以不同的形式进一步抬头，国际投资总量趋紧，2012年全球外国直接投资1.3万亿美元，回落至2009年以来最低水准。
王超认为，虽然中国大陆面对环境、土地及其他资源紧张，但经济增长质素及效益提升，市场潜力巨大，内地对外资吸引力仍旧存在，预期跨国公司会继续以中国为主要的投资目的地，多个外国商会调查亦显示，其会员认为中国业务地位提升，会继续拓展内地业务。
中国3月实际利用外资(FDI)124亿美元，同比增长5.7%，1-3月FDI同比增长1.44%。商务部此前表示，更看重利用外资水准是否得到提升，而非实际金额的高低。而因外需不振、成本上升、贸易环境不佳等影响出口稳定的因素还存在，外贸形势不容乐观。
王超并表示，商务部将继续实施投资便利化措施，未来计划在1,700多项政府审批中还将削减三分之一以上，并将减少跨区域转移的行政审批，减少外商跨区域投资的障碍。(完) (记者 赵红梅; 审校 张喜良)
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。