中国股市：沪综指早盘收跌逾2%，汇丰PMI初值回落显经济增长仍乏力

美国热股：印孚瑟斯采取行动缓和对公司治理不力的批评，盘初跌逾3%
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透北京4月23日 - 中国股市沪综指周二早盘收挫逾2%，水泥、地产和金融等权重股领跌，因今日公布汇丰中国PMI初值低于市场预期，及广州将对房价进行指导续添地产调控疑虑。分析师预计，二季度经济复苏力度料弱于预期，市场或将处于震荡下行格局。
沪综指 早盘收报2,194.123点，跌48.046点或2.14%，开盘为2,242.616点，早盘曾跌至2,191.574点。
“汇丰PMI初值低于预期，之前市场对二季度经济恢复有较好预期，认为二季度开工投资会加速，但数据则反映经济未如预期强劲复苏，导致市场情绪失落，”华西证券分析师毛胜指出。
他并分析称，由于新一届政府能够容忍相对较低的经济增速，且政策更偏向调结构和防范金融风险，加上社会需求尚未起来，因此整个二季度增长将会较低，预计剩下两个月市场将处于震荡下行格局。
另外，上海一基金经理则表示，“今天房地产股也跌得较多，与广州新调控政策相关。各地的细化政策，总是牵动大家的神经。”
中国经济先行指标--汇丰中国4月制造业PMI初值自上月的51.6回落至50.5，新出口订单下滑是主要拖累，这也预示外需面临挑战，中国二季度经济增长可能仍然乏力。［ID:nL3T0DA0C5]
中国一线城市--广州市成为继北京之后，第二个明确表示对房价进行指导的城市。广州房管局规定，自周三起该市实行商品住宅预售/销售网上价格申报，开发企业销售住宅必须办理预售网上申报，并接受国土房管部门的价格指导。［ID:nL3T0DA094](完)
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路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。