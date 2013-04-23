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亚洲 | 2013年 4月 23日 星期二 11:45 BJT

韩国已公布经济指标--2013/4/23

经济指标                     时间     最新数据          前月/前季数         下次公布时间    预估值
                                                                  据            (GMT时间)  
 国内生产总值(GDP)(q/q)     第四季        +0.3%  @-r           +0.0%  @-r         4月24日     +0.6%
 消费者物价指数(CPI)(y/y)      3月        +1.3%                +1.4%              4月30日        --
 工业生产(m/m)                 2月        -0.8%  @-p           -1.2%  @-r         4月29日        --
 失业率                        3月         3.2%  @              3.5%  @                --        --
 贸易收支(亿美元)              3月       顺差33  r            顺差20  r            5月1日        --
 
 注：p-初值; r-经修正; @-经季节调整。(完)
 
    参看全球经济数据相关资料，可点选           
    参看韩国经济数据相关资料，可点选
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