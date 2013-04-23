更新版 1-新债招标：资金紧致中国国开行一年增发债收益率超高，投标倍数创年内新低

美国热股：印孚瑟斯采取行动缓和对公司治理不力的批评，盘初跌逾3%
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
* 国开行一年期增发债收益率远高预期，投标倍数超低
* 资金过紧限制交易户参与一年期投标热情
* 三、五、七及10年基本符合预期 (新增更多细节和评论)
路透上海4月23日 - 受银行间市场愈发趋紧的资金局面影响，中国国家开发银行 今日早间增发的“福娃债”中，一年期固息债中标收益率远高于预期，并创下今年来金融债首场投标倍数的新低。
业内人士指出，一年短期品种直接受资金利率影响，五一假期就要来临，又适逢企业上缴财税，机构流动性捉襟见肘，参与一年投标的机构以大行为主，且倾向高位投标博边际。而同时招标的三年、五年、七年及10年的固息增发债，中标收益率均基本符合预期。
“一年和资金利率挂钩的，现在隔夜都到3%了，借钱很难借，资金很紧。”深圳一券商交易员称。
北京一大型券商交易员也表示，因短期资金预期不佳，压制了交易户参与一年期品种投标的热情，投标主力以大型商业银行为主。
“大家都有点害怕，有财政存款上缴，又赶上长假，现在借钱都相当于跨节了，参加(投标)的大行也都是往高了去投。”她称。
以下为18-22期固息债首发及第一次增发结果：
一年 三年 五年 七年 10年 票面利率 3.15% 3.6790% 3.89% 4.0662% 4.15% 首次增发加权中标收益率 3.5014% 3.8115% 3.9864% 4.1237% 4.2095% 首次增发首场投标倍数 1.11 2.54 1.93 1.52 2.35 首次增发收益率预测均值 3.29% 3.81% 4.01% 4.13% 4.20%
另外，三年期固息增发债边际中标收益率为3.8348%；而七年期的边际中标收益率为4.1526%。
中国银行间市场周二资金紧张态势未有缓和，出资机构寥寥致主要回购加权利率涨幅并扩大，其中隔夜上涨30基点(bp)，七天更升逾40bp，因财政缴款因素影响未消。
上述增发债的具体条款如下：
第18-22期债第一次增发
---------------------------------------------------
发行总量 各品种均不超过60亿元
期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息
招标方式 1/5/10年：单一价格(荷兰式)招标方式
3/7年：多种价格(美国式)招标方式
缴款日/起息日 4月25日/4月11日
分销期 4月24日-4月25日
上市日 一年：4月27日；
三年、五年、七年和10年：5月2日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
---------------------------------------------------
国开行并称，上述增发债券上市后同对应的原债券合并交易。(完) (发稿 丁淑琴；审校 林高丽)
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。