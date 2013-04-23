更新版 1-新债招标：资金紧致中国国开行一年增发债收益率超高，投标倍数创年内新低

* 国开行一年期增发债收益率远高预期，投标倍数超低

* 资金过紧限制交易户参与一年期投标热情

* 三、五、七及10年基本符合预期 (新增更多细节和评论)

路透上海4月23日 - 受银行间市场愈发趋紧的资金局面影响，中国国家开发银行 今日早间增发的“福娃债”中，一年期固息债中标收益率远高于预期，并创下今年来金融债首场投标倍数的新低。

业内人士指出，一年短期品种直接受资金利率影响，五一假期就要来临，又适逢企业上缴财税，机构流动性捉襟见肘，参与一年投标的机构以大行为主，且倾向高位投标博边际。而同时招标的三年、五年、七年及10年的固息增发债，中标收益率均基本符合预期。

“一年和资金利率挂钩的，现在隔夜都到3%了，借钱很难借，资金很紧。”深圳一券商交易员称。

北京一大型券商交易员也表示，因短期资金预期不佳，压制了交易户参与一年期品种投标的热情，投标主力以大型商业银行为主。

“大家都有点害怕，有财政存款上缴，又赶上长假，现在借钱都相当于跨节了，参加(投标)的大行也都是往高了去投。”她称。

以下为18-22期固息债首发及第一次增发结果：

一年 三年 五年 七年 10年 票面利率 3.15% 3.6790% 3.89% 4.0662% 4.15% 首次增发加权中标收益率 3.5014% 3.8115% 3.9864% 4.1237% 4.2095% 首次增发首场投标倍数 1.11 2.54 1.93 1.52 2.35 首次增发收益率预测均值 3.29% 3.81% 4.01% 4.13% 4.20%

另外，三年期固息增发债边际中标收益率为3.8348%；而七年期的边际中标收益率为4.1526%。

中国银行间市场周二资金紧张态势未有缓和，出资机构寥寥致主要回购加权利率涨幅并扩大，其中隔夜上涨30基点(bp)，七天更升逾40bp，因财政缴款因素影响未消。

上述增发债的具体条款如下：

第18-22期债第一次增发

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发行总量 各品种均不超过60亿元

期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息

招标方式 1/5/10年：单一价格(荷兰式)招标方式

3/7年：多种价格(美国式)招标方式

缴款日/起息日 4月25日/4月11日

分销期 4月24日-4月25日

上市日 一年：4月27日；

三年、五年、七年和10年：5月2日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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