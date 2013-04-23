中国货币市场：主要回购利率涨幅扩大，资金面仍紧绷公开市场减力操作

路透上海4月23日 - 中国银行间市场周二资金紧张态势未有缓和，出资机构寥寥致主要回购加权利率涨幅并扩大，其中隔夜上涨30基点(bp)，七天更升逾40bp，因财政缴款因素影响未消。

央行公开市场操作方面，在本周央票及正回购到期规模达1,520亿元人民币的情况下，今日稍早仅进行了100亿元正回购操作，显示力度有所减弱。

华北一银行交易员称，早盘资金“不好借，基本没有出的，不知道会不会有机构顶不住呢。”

他并表示，短期来看，缴税等财政存款扰动等因素未消退前，资金紧张局面预计仍将维持；但目前还无法判断回购利率继续上行空间。

根据央行数据统计，每年的4-5月是商业银行缴存财政存款的密集期，此前两年4月缴存财政存款的规模均逾4,000亿元人民币。

另外，今日虽有400亿元国库现金定期存款招标可投放流动性，但本周四亦有500亿元定存到期收回相应资金。二者相抵，对缓和流动性益处不多。

财政部周二上午进行年内首次国库现金商业银行定期存款招标，利率仍维持在去年末以来高位，不过与同期限shibor点差有所收窄。交易员表示，中小银行争取中标达到完成存款指标目的，仍是踊跃投标的主要动力。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:20 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 质押式回购

其中:隔夜 2.9899 2.6763 +31.36

七天 3.6168 3.1583 +45.85

14天 4.1626 3.6106 +55.20 上交所债券回购

其中:一天 6.0050 3.6950 +231.00

七天 6.2050 4.7250 +148.00

14天 4.4500 3.0000 +145.00 回购定盘利率

其中:隔夜 2.9700 2.6400 +33.00

七天 3.6900 3.1500 +54.00

14天 4.2000 3.7000 +50.00 shibor

其中:隔夜 2.9700 2.6370 +33.30

七天 3.5700 3.1230 +44.70