中国货币市场：主要回购利率涨幅扩大，资金面仍紧绷公开市场减力操作

美国热股：印孚瑟斯采取行动缓和对公司治理不力的批评，盘初跌逾3%
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透上海4月23日 - 中国银行间市场周二资金紧张态势未有缓和，出资机构寥寥致主要回购加权利率涨幅并扩大，其中隔夜上涨30基点(bp)，七天更升逾40bp，因财政缴款因素影响未消。
央行公开市场操作方面，在本周央票及正回购到期规模达1,520亿元人民币的情况下，今日稍早仅进行了100亿元正回购操作，显示力度有所减弱。
华北一银行交易员称，早盘资金“不好借，基本没有出的，不知道会不会有机构顶不住呢。”
他并表示，短期来看，缴税等财政存款扰动等因素未消退前，资金紧张局面预计仍将维持；但目前还无法判断回购利率继续上行空间。
根据央行数据统计，每年的4-5月是商业银行缴存财政存款的密集期，此前两年4月缴存财政存款的规模均逾4,000亿元人民币。
另外，今日虽有400亿元国库现金定期存款招标可投放流动性，但本周四亦有500亿元定存到期收回相应资金。二者相抵，对缓和流动性益处不多。
财政部周二上午进行年内首次国库现金商业银行定期存款招标，利率仍维持在去年末以来高位，不过与同期限shibor点差有所收窄。交易员表示，中小银行争取中标达到完成存款指标目的，仍是踊跃投标的主要动力。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间12:20 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 质押式回购
其中:隔夜 2.9899 2.6763 +31.36
七天 3.6168 3.1583 +45.85
14天 4.1626 3.6106 +55.20 上交所债券回购
其中:一天 6.0050 3.6950 +231.00
七天 6.2050 4.7250 +148.00
14天 4.4500 3.0000 +145.00 回购定盘利率
其中:隔夜 2.9700 2.6400 +33.00
七天 3.6900 3.1500 +54.00
14天 4.2000 3.7000 +50.00 shibor
其中:隔夜 2.9700 2.6370 +33.30
七天 3.5700 3.1230 +44.70
三个月 3.8844 3.8828 +0.16 --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- (完) (发稿 李宏薇；审校 林高丽)
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
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