《汇市简讯》欧元/澳元升逾关键阻力位

美国热股：印孚瑟斯采取行动缓和对公司治理不力的批评，盘初跌逾3%
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
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* 2月初至3月底盘整的50%费波纳奇回档位在1.2705
* 该区域与上行通道的阻力线交叉位水准带来阻力，一度令汇价止步不前
* 在关键阻力位下方进行的小幅横向整理是利多信号
* 目前可见新一波涨势已推动汇价明确升逾1.27，该水准应可守住
* 未来数周内或触及1.319上方的新高
* 相关图表：(link.reuters.com/pet57t)(完)
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路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。