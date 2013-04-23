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亚洲 | 2013年 4月 23日 星期二 12:19 BJT

《汇市简讯》欧元/澳元升逾关键阻力位

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* 2月初至3月底盘整的50%费波纳奇回档位在1.2705

* 该区域与上行通道的阻力线交叉位水准带来阻力，一度令汇价止步不前

* 在关键阻力位下方进行的小幅横向整理是利多信号

* 目前可见新一波涨势已推动汇价明确升逾1.27，该水准应可守住

* 未来数周内或触及1.319上方的新高

* 相关图表：(link.reuters.com/pet57t)(完)

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