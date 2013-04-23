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亚洲 | 2013年 4月 23日 星期二 12:28 BJT

离岸人民币：富邦投信获准募集台湾第二档人民币计价基金，额度100亿元

路透台北4月23日 - 台湾证期局表示，已核准富邦投信募集〞富邦中国债券伞型基金〞，此为台湾第二档人民币计价基金。此前复华投信已拔得头筹，将在5月初至5月中进行募集。

证期局上日晚间发布新闻稿指出，富邦投信两档子基金分别为〞富邦中国高收益债券人民币计价基金〞及〞富邦中国优质债券人民币计价基金〞，两档子基金最高募集金额各为50亿元人民币。该基金应于核准后六个月内开始募集，30天内募集最低成立金额各6,000万元。

其主要投资标的分别为中国非投资等级高风险债券及中国的投资等级债券。(完) (记者 林妙容; 审校)
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