离岸人民币：富邦投信获准募集台湾第二档人民币计价基金，额度100亿元

美国热股：印孚瑟斯采取行动缓和对公司治理不力的批评，盘初跌逾3%
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透台北4月23日 - 台湾证期局表示，已核准富邦投信募集〞富邦中国债券伞型基金〞，此为台湾第二档人民币计价基金。此前复华投信已拔得头筹，将在5月初至5月中进行募集。
证期局上日晚间发布新闻稿指出，富邦投信两档子基金分别为〞富邦中国高收益债券人民币计价基金〞及〞富邦中国优质债券人民币计价基金〞，两档子基金最高募集金额各为50亿元人民币。该基金应于核准后六个月内开始募集，30天内募集最低成立金额各6,000万元。
其主要投资标的分别为中国非投资等级高风险债券及中国的投资等级债券。(完) (记者 林妙容; 审校)
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。