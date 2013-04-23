离岸人民币：富邦投信获准募集台湾第二档人民币计价基金，额度100亿元

路透台北4月23日 - 台湾证期局表示，已核准富邦投信募集〞富邦中国债券伞型基金〞，此为台湾第二档人民币计价基金。此前复华投信已拔得头筹，将在5月初至5月中进行募集。

证期局上日晚间发布新闻稿指出，富邦投信两档子基金分别为〞富邦中国高收益债券人民币计价基金〞及〞富邦中国优质债券人民币计价基金〞，两档子基金最高募集金额各为50亿元人民币。该基金应于核准后六个月内开始募集，30天内募集最低成立金额各6,000万元。